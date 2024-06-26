《新聞女王》落實拍電影版 陳曉華續集演壞主播對抗Man姐

眾藝人悉心打扮，陳豪以中山裝配圓框眼鏡亮相，高海寧和劉佩玥不約而同穿黑色大露背裝；林夏薇玩透視，胡定欣則露肩搶鏡。

無綫在記者會宣布跟內地不同類型平台的一連串多元媒體合作計劃和方案。劇集方面，無綫與內地平台優酷及騰訊合作推出8部劇，《新聞女王2》落實年底開拍，總監製鍾澍佳同時宣布《新聞女王》將開拍電影版。至於《新聞2》中「特別壞的主播」由上集客串的陳曉華飾演，回歸跟「Man姐」對抗，另一個「特別好的主播」角色未定人選。林保怡相隔13年回巢拍《刑偵 12》，他自爆接拍原因3年前在導演會晚宴相遇鍾澍佳，對方說了一個好聽的故事，他就等了此劇3年。

與抖音合作辦藝員訓練班

許濤表示綜藝方面未來跟內地有更多新形態合作，無綫得到「文化體育及旅遊局」全力支持及贊助，將與內地及其他亞洲製作團隊打造《聲生不息‧港樂季 2》和《中年好聲音─星馬及大灣區版本》等跨地域項目，又宣布與抖音合作的《2024 TVB 無綫藝員訓練班》即將招生，《亞洲超星團》第二季與《中年好聲音》第三季也在籌備中。

娛樂組