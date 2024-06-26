明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

遭追討830萬 古天樂交律師處理 官司纏身無損心情 伙《城寨》兄弟澳門掙外快

【明報專訊】古天樂雖然官司纏身，因生意糾紛被前太陽娛樂文化（現稱光尚文化控股）主席唐才智入稟法院追討830萬元，但無損心情，投資電影《九龍城寨之圍城》全球票房突破9億元，已歸本兼有錢贏，昨日他率領《城寨》兄弟任賢齊、林峯、張文傑、胡子彤到澳門掙外快。任賢齊與林峯把握機會邀請古天樂做演唱會嘉賓，盼齊集好兄弟於舞台跳唱《今期流行》。

記者：鍾一虹

古天樂（古仔）昨日率領電影《九龍城寨之圍城》兄弟任賢齊（小齊）、林峯、張文傑、胡子彤到澳門出席戲院開幕禮。古仔最近被唐才智入稟高院追討830萬元私人貸款，以及投資公司的股份，惹官非後首現身的他稱已交給律師處理，冇回應。

派演員謝票追擊 爭取登頂

談到《九龍城寨》全球票房突破9億元，古仔開心電影贏口碑，承認已贏賺少少錢，又可拉隊出外掙外快，聽到香港票房差少少成港產片冠軍，一定會派演員謝票追擊，目標爭取登頂，但他難抽身參與，「最近忙拍新戲，酷熱天氣下，著厚衫在錄影廠開工拍打鬥，拍攝時間很長，激瘦十幾磅」。

古仔期待開拍《九龍城寨》前傳和續集，「因為控制成本，希望兩部一齊拍，都想加入很多角色，畀多些機會新人，呢部戲有一個宗旨講傳承，第一集因為人物太多，女演員戲分減少，再拍希望加多些女角，要寫好劇本先」。古仔知道觀眾疫後改變睇戲習慣，希望做好電影，吸引更多觀眾重新入場睇戲。

租金太貴 無意開戲院

提到黃百鳴旗下的旺角朗豪坊戲院將轉讓，古仔嘆可惜：「戲院租金貴，都要面對經濟轉型，希望香港戲院可以保持下去，都是支持香港產業重要一環。」

有冇想過開戲院？古仔說：「嘩！租金好貴喎，好地段要幾百萬一個月，經營一條戲院院線不是容易的事，暫時未有這個想法，將來好一點才想，寧願用錢拍不同題材電影好過。」

小齊想孖古仔跳唱《今期流行》

小齊和林峯提議邀《城寨》兄弟班任演唱會嘉賓，跳唱古仔經典歌《今期流行》，古仔笑說：「我扮『龍捲風』上台一拳打落佢哋度就得，唔好喺度搞事呀。」

忙於巡迴演唱會的小齊笑言有心願邀請古仔和「城寨四子」任嘉賓，希望一齊上台跳唱《今期流行》，林峯笑說：「我想睇，好呀，等我練吓歌先。我即將開演唱會，都想請《城寨》班演員做嘉賓，一定好熱鬧。最近我和張文傑、胡子彤一齊登台，但三缺一，劉俊謙忙於拍戲。」胡子彤和張文傑首次體驗在大型舞台獻唱，非常享受過程，亦跟林峯學到很多，林峯讚二人是全能藝人。

張文傑未慣做粉絲「老公」

提到張文傑日前到戲院謝票被摸手臂，他表示感受不到，因為當時環境人多擠迫，小齊即示範摸張文傑手臂，「我都想摸啦，證明大家都很喜歡『城寨四子』」。人氣急升的張文傑被粉絲稱呼「老公」，直認未習慣，「有點驚訝，多謝觀眾支持，大家開心，我就開心」。胡子彤笑言很適應粉絲贈BB稱呼，「粉絲問BB食飯未，我答食咗，習慣了」。

小齊剛在成都巡唱度過58歲生日，笑言年紀大不慣慶生，只想回家陪父母，「本來《城寨》班演員想請我食飯，活動後我要即上飛機回台灣，爭取機會跟父母相聚。多謝各方送生日蛋糕，食很多個蛋糕很滯」。問到何時在港開演唱會，小齊表示很掛念樂迷，要先努力入紙申請紅館檔期。

相關字詞﹕林峯 任賢齊（小齊） 古天樂 九龍城寨之圍城

上 / 下一篇新聞