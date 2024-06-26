《海關戰線》首映 張學友稱身體狀况麻麻 狄波拉帶譚輝智捧場 謝霆鋒無呷醋

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

張學友與霆鋒在台上分享拍攝點滴。學友片中角色患躁狂抑鬱症，問他如何演繹？學友透露曾有過差不多的症狀，所以除看相關資料，亦會參考親身的經驗。對於相隔多年再跟霆鋒合作，學友指霆鋒現在更認真和執著，嚴格來講是犀利了。霆鋒承認對自己要求愈來愈苛刻。談到霆鋒親自為學友作了首電影主題曲《很遠的地方》，霆鋒感謝學友答應唱，學友說：「佢話寫了首歌給我唱，我問他兩次『你肯定唔唱？』佢話唔唱，我非常高興，因為首歌好高水準，寫得好好，我好喜歡，有幸唱到。」

學友被封「影印機」

學友受訪時笑稱身兼動作指導的霆鋒很敬老，非常尊重他，即使拍動作場面，都讓他拍得舒服，「電影中我似好打得，但其實不是那麼辛苦，雖然已有一段時間沒拍動作片，但沒有不習慣，反而不習慣片場，不過以前拍過好多電影，好快就適應」。霆鋒否認惜住學友，大讚對方犀利，武術組封學友為「影印機」，只要睇一次示範便能做到。

學友早前感染呼吸道合胞病毒，目前身體狀况如何？他說：「麻麻哋，之前感冒，未完全康復，剛在鄭州做完演唱會，還可以。」下月10日63歲生日，會如何慶祝？學友說：「會放一星期假休息。（是否跟女兒去旅行？）大女要返工，細女快將返港，到時未知會否同行。」

霆鋒考慮明年開騷

拉姑有「至愛」譚輝智，問霆鋒會否呷醋？霆鋒表示知情，「我點會呷醋，阿媽經常提起佢哋，話唱得好。（譚輝智有來捧場，是否想見面？）稍後有機會見面」。他稱片中不乏危險動作，母親有微言，但知道他一定會堅持，「所有動作場面我都親身上陣，太多特技就是特技電影，不是動作電影」。提到粉絲期待他在港舉行演唱會？霆鋒表示盡力，有構思，但手頭上還有兩部電影，未必可以太快實行，有討論過明年舉行，要看檔期再決定。對於女友王菲被指打扮似足他？霆鋒表示沒留意。再問會否覺得王菲打扮愈來愈似他？在旁的學友笑指記者好大膽。霆鋒說：「係啦，我唔知佢哋講邊個Look。（Casual Look？）似我『騎呢』呀？（聽到開心？）開心吓幾好。（王菲著衫會否給意見？）黐線，當然不會。」

劉雅瑟與學友合作無壓力

劉雅瑟片中同樣有很多動作場面，拍得辛苦，亦曾受傷，已經痊癒。她表示首次跟學友合作很開心，遺憾對手戲太少。她稱聽學友的歌長大，有跟他提及此事，感覺對方很尷尬，「與學友合作沒壓力，他很親切，在現場會唱歌、跳舞，我不敢跟他一起唱歌」。

林嘉欣跨欄開槍撞瘀晒

林嘉欣透露有兩場開槍戲，為了應付拍攝，事前練開槍，射了100發子彈，所以拍攝時不覺困難，不過因霆鋒要求她邊跨欄邊開槍，很難協調，「試戲時好暢順，但拍攝時撞到瘀晒」。她沒怪責霆鋒，反而欣賞對方的堅持，不想利用特技效果。今次是她第三度跟學友合演電影，「愈演愈愛他，這種愛是不吃力的，不需要勉強，因為合作多年，又是演情侶；演員最關鍵就是信任，有信任，演親熱戲就會好舒服，我只希望下次不要再苦戀，可以有個完美結局。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com