【開箱】台劇《誰是被害者2》 方毅任與禹英禑的距離

恩師涉案 重啓15年前兇案調查

《誰是被害者2》講述方毅任（張孝全飾）患有亞氏保加症，中學時屢遭欺凌；涉嫌傷人被捕後，警官林景瑞（喜翔飾）發現他十分專注，觀察力極佳，有查案天分，可說是方後來投身科學鑑證的恩師。林景瑞逝世後，15年前聯同方毅任處理的一宗情殺案，遭檢察官張耿浩（藤岡靛飾）找出疑點，認為林當年處理不當，決定翻案，並由法醫薛欣寧（蘇慧倫飾）接手。該情殺案當年判定中學生蕭家穎與男友陳央宇因感情糾紛，前者殺害陳後自殺，屍體1個月後被發現。翻案前，方毅任已不時收到蕭母蕭敏君傳來的證物照片，希望他能重啓調查。礙於對林景瑞的信任及不欲毁了對方聲譽，一直拖延，最終蕭敏君相約他到天台見面，卻在方毅任抵達前，蕭敏君墮樓身亡，方毅任成為頭號嫌兇。

另一方面，跟蕭家穎與陳央宇認識的舊同學袁綺翎、劉書妍、吳俊律陸續被殺害，而且死時均被摘除其中一個器官。方毅任的女兒曉孟（李沐飾）不適應跟父親一起生活而離家，並擔任命案現場清潔師。徐海茵（許瑋甯飾）辭去記者工作後，到了七葉基金會工作，與方毅任的感情受到考驗，基金會創辦人林明誠（劉俊謙飾）則與吳俊律等人認識。

亞氏保加症類似自閉症，前者一般沒有智力問題，但兩症同樣有社交障礙、語言障礙、刻板興趣及行為；就像《好醫生》和《非常律師禹英禑》等劇集，角色生理上的缺陷，正好突顯專業的某些優勢。《誰是被害者》的方毅任亦一樣，對法證的天分，上季已表露無遺；來到第2季，編劇讓他遇上倫理難題，到底應恪守專業，還是維護恩師林景瑞的聲譽，但同時他也想知道蕭家穎與陳央宇兇案的真相，就像上季他要查出真兇並保護女兒曉孟一樣？這無疑提供了戲劇效果，但感情方面，上季跟徐海茵算半個拍檔，今季關係更進一步，卻毫無火花；而且方毅任似乎只帶來麻煩，徐海茵不無怨氣，這真的是理想鋪排？對比《非》劇的禹英禑，雖然張孝全演方毅任演得不錯，但也難補角色上的缺失。徐海茵上季開始時是個不擇手段要搶獨家新聞的狠辣角色，今季像完全換了個人似的，除了調查林明誠期間，算是稍微恢復以前的本色。

劉俊謙扮演藏有秘密的林明誠，也許劇情太沉重，角色發揮空間不及他在《此時此刻》的單元。劉俊謙女友蔡思韵的戲分更少，扮演其中一名死者；不過那場挖眼戲一閃即逝，拍得很真實，在道具和特技化妝方面，似乎比上季優勝。

藤岡靛角色可疑 為第3季留伏筆

《誰是被害者2》令人聯想起東野圭吾的小說，像其名作《白夜行》，便是講述一名心思縝密的刑警，經過多年才查明一宗少年殺人悲劇的真相；《當祈禱落幕時》也是學生殺人，多年後被揭發；《徬徨之刃》和《沉默的遊行》「兇手」則為女復仇。《誰是被害者2》提及連環兇案，還牽涉10多年前的舊同學，能發揮的懸念很多，現在卻講到真兇能換臉換身分，但專業工作能說轉職就可轉職？為扭橋而扭橋也要說得通，這方面《誰是被害者2》的安排並不理想。檢察官張耿浩這角色的背景似乎毫不簡單，結尾接似黑道中人的女「會長」出獄，又說自己是30年前一宗懸案的目擊證人，都為第3季埋下伏筆；若有下一季，估計藤岡靛的戲分將會加強。