群星拱照倫敦騷 82歲保羅麥卡尼交換友誼手鏈 Taylor Swift男友驚喜上台「公主抱」

Taylor Swift的第3場倫敦演唱會前日圓滿結束,效力堪薩斯城酋長的查維斯卻斯壓軸登場,趁女友表演《I Can Do It With a Broken Heart》期間,穿著舞蹈員的禮服上台,跟Taylor短暫共舞之餘,又假裝替她化妝,擺明公開放閃,惹來全場近9萬歌迷尖叫。表演結束前,身材健碩的他更雙手抱起Taylor,然後一起返回後台,二人愛得如此高調,都算是Taylor入行後首次,反映他倆關係已相當穩定且牢固。

Taylor Swift倫敦開騷,堪稱英國樂壇盛事,政商及演藝界爭先捧場,除了首場亮相的英國王儲威廉王子和3名子女、《自殺特攻:超能暴隊》卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne)、工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)外,第2場則有《職業特工隊》系列導演基斯杜化麥格里(Christopher McQuarrie)、湯告魯斯(Tom Cruise)、《喬布斯》阿斯頓古查(Ashton Kutcher)與太太兼《賤熊30》美拉古妮絲(Mila Kunis)、《摘星奇緣》曉格蘭特(Hugh Grant)、《西城故事》麗素施嘉(Rachel Zegler)、《格雷的五十道色戒》占美多倫( Jamie Dornan)、《Barbie芭比》導演姬達嘉域(Greta Gerwig)、《瘋狂紳士幫》迪奧占士(Theo James)及《飢餓遊戲》里安漢斯禾夫(Liam Hemsworth)等。前晚第3場則吸引金像影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)、《變種特攻:黑鳳凰》蘇菲端納(Sophie Turner)、搖滾歌手Jon Bon Jovi、女歌手Ellie Goulding到場,星光熠熠媲美大型頒獎禮。

早前有傳披頭四成員保羅麥卡尼擔任英國利物浦站的表演嘉賓,結果證實只是謠言。82歲保羅現身第3場倫敦騷,甫亮相即被大批歌迷擁簇,人氣絕不遜於Taylor Swift,他更與場內粉絲交換友誼手鏈,又一起跳舞,玩得投入。至於他的時裝設計師女兒Stella McCartney,則選擇跟《中坑同學會》莎瑪希恩(Salma Hayek)及《柏捷頓家族:名門韻事3》妮歌拉葛蘭(Nicola Coughlan)等圈中好友在首場捧場,事後更把合照上載至社交媒體,跟網民分享現場歡樂氣氛。

意外吞昆蟲求救

第3場倫敦騷發生小意外,當她唱到《All Too Well》的時候,突然咳嗽並向歌迷求救:「我吞了一隻昆蟲,你們可以幫我唱下去嗎?」同類事件已非首次,去年12月在芝加哥演出,她亦曾遭昆蟲「襲擊」,事後更開玩笑說:「幾好味。」

正當Taylor在倫敦開騷之際,今年正值出道30周年的美國搖滾樂隊Foo Fighters亦在同一城市演出,主音結他手Dave Grohl前日在台上表示:「大家都不想惹怒她,對吧?所以我們的演唱會改名Errors Tour(諷刺Taylor的Eras Tour),因為我們出道較早,犯錯亦會較多。」他又暗示Taylor開騷並非真唱,「我們夾Band都是現場表演,樂迷喜歡真實而原始的搖滾音樂,你們來對地方了。」Dave的挑釁言論,明顯惹怒了Taylor,事後她在台上反擊:「你剛才的說話,我們整個表演團隊將永遠不會忘記。」

相比之下,同日在巴西夜店表演的英國女歌手Charli XCX深懂互相尊重的道理,當她得悉現場有歌迷以葡萄牙語高呼「Taylor去死吧」,事後透過社交媒體留言勸阻:「無論在網上抑或我的表演場地,都請停止(咒罵),這與我的行為背道而馳,絕不容忍。」