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娛樂

群星拱照倫敦騷 82歲保羅麥卡尼交換友誼手鏈 Taylor Swift男友驚喜上台「公主抱」

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的《Eras Tour》歐洲巡迴騷上周五（21日）起一連3日在倫敦溫布萊球場舉行，累計入場人次接近27萬，繼英國王儲威廉王子、《職業特工隊》湯告魯斯等先後捧場，連82歲的披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）亦是座上客，並與場內粉絲交換友誼手鏈。睇足兩場的美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）更壓軸亮相，前日上台跟Taylor談談情跳跳舞，最後更「公主抱」女友落台，為歌迷帶來驚喜。

Taylor Swift的第3場倫敦演唱會前日圓滿結束，效力堪薩斯城酋長的查維斯卻斯壓軸登場，趁女友表演《I Can Do It With a Broken Heart》期間，穿著舞蹈員的禮服上台，跟Taylor短暫共舞之餘，又假裝替她化妝，擺明公開放閃，惹來全場近9萬歌迷尖叫。表演結束前，身材健碩的他更雙手抱起Taylor，然後一起返回後台，二人愛得如此高調，都算是Taylor入行後首次，反映他倆關係已相當穩定且牢固。

Taylor Swift倫敦開騷，堪稱英國樂壇盛事，政商及演藝界爭先捧場，除了首場亮相的英國王儲威廉王子和3名子女、《自殺特攻：超能暴隊》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）外，第2場則有《職業特工隊》系列導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）、湯告魯斯（Tom Cruise）、《喬布斯》阿斯頓古查（Ashton Kutcher）與太太兼《賤熊30》美拉古妮絲（Mila Kunis）、《摘星奇緣》曉格蘭特（Hugh Grant）、《西城故事》麗素施嘉（Rachel Zegler）、《格雷的五十道色戒》占美多倫（ Jamie Dornan）、《Barbie芭比》導演姬達嘉域（Greta Gerwig）、《瘋狂紳士幫》迪奧占士（Theo James）及《飢餓遊戲》里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）等。前晚第3場則吸引金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《變種特攻：黑鳳凰》蘇菲端納（Sophie Turner）、搖滾歌手Jon Bon Jovi、女歌手Ellie Goulding到場，星光熠熠媲美大型頒獎禮。

早前有傳披頭四成員保羅麥卡尼擔任英國利物浦站的表演嘉賓，結果證實只是謠言。82歲保羅現身第3場倫敦騷，甫亮相即被大批歌迷擁簇，人氣絕不遜於Taylor Swift，他更與場內粉絲交換友誼手鏈，又一起跳舞，玩得投入。至於他的時裝設計師女兒Stella McCartney，則選擇跟《中坑同學會》莎瑪希恩（Salma Hayek）及《柏捷頓家族：名門韻事3》妮歌拉葛蘭（Nicola Coughlan）等圈中好友在首場捧場，事後更把合照上載至社交媒體，跟網民分享現場歡樂氣氛。

意外吞昆蟲求救

第3場倫敦騷發生小意外，當她唱到《All Too Well》的時候，突然咳嗽並向歌迷求救：「我吞了一隻昆蟲，你們可以幫我唱下去嗎？」同類事件已非首次，去年12月在芝加哥演出，她亦曾遭昆蟲「襲擊」，事後更開玩笑說：「幾好味。」

正當Taylor在倫敦開騷之際，今年正值出道30周年的美國搖滾樂隊Foo Fighters亦在同一城市演出，主音結他手Dave Grohl前日在台上表示：「大家都不想惹怒她，對吧？所以我們的演唱會改名Errors Tour（諷刺Taylor的Eras Tour），因為我們出道較早，犯錯亦會較多。」他又暗示Taylor開騷並非真唱，「我們夾Band都是現場表演，樂迷喜歡真實而原始的搖滾音樂，你們來對地方了。」Dave的挑釁言論，明顯惹怒了Taylor，事後她在台上反擊：「你剛才的說話，我們整個表演團隊將永遠不會忘記。」

相比之下，同日在巴西夜店表演的英國女歌手Charli XCX深懂互相尊重的道理，當她得悉現場有歌迷以葡萄牙語高呼「Taylor去死吧」，事後透過社交媒體留言勸阻：「無論在網上抑或我的表演場地，都請停止（咒罵），這與我的行為背道而馳，絕不容忍。」

相關字詞﹕蘇菲端納 姬蒂白蘭芝 Charli XCX Dave Grohl 查維斯卻斯 保羅麥卡尼 Taylor Swift

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