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娛樂

【娛樂場】《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》 少爺占預告爆當奴被打經歷

【明報專訊】商台DJ當奴（唐劍康）與少爺占（甄子康）組成的ILUB（艾粒）將於9月初在旺角麥花臣場館舉行兩場《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》，昨日公開售票，中午宣布門票全售罄。

籲粉絲以MK造型捧場

艾粒選址旺角開騷放笑彈全因情意結，二人透露跟剛出道的歲月有關，「嗰陣我哋成日喺旺角拍節目，希望藉呢個特別嘅地方，為粒粒粉（粉絲暱稱）創造更多回憶，麥花臣有與別不同嘅魔力，好鍾意騷前15分鐘仲可以去篤串魚蛋先入後台嘅感覺」。

艾粒每次演出有不同主題跟粉絲玩轉舞台，今次主題「旺角十大酷型頒獎典禮」，要又「酷」又「型」，他們希望粒粒粉以MK仔女的指定服飾造型捧場，「男嘅著瀨屎褲，女嘅著露褲袋短牛，最緊要靚過『凱婷』咁嚟睇騷」。

艾粒稱屆時會以「可怕教主DT」及「JY大哥」帶團遊旺角。不過大前提是能購票入場，暫時搶飛失敗的要等消息，待他們宣布加場才有機會入場玩。

艾粒會分享在砵蘭街一段不為人知的歲月，細訴當年在旺角「誤入歧途」的故事，少爺占率先爆料：「當奴除咗響觀塘畀人打過之外，響旺角都有畀人打嘅經歷。」至於二人會否邀嘉賓？艾粒大想頭，笑說：「我哋打算請Tom Cruise、Jennifer Lopez，不過請唔請到就唔知。」

拍片示範「酷型」十式

艾粒在開騷前親身拍片示範「酷型」十式，第一式騷長腿，少爺占以木材拓哉鼻孔朝天站姿，加陳慧琳伸高雙手露「格勒底」拉長身體，再加「Sammi嘴」擺出最「酷型」姿勢。

在導演要求下艾粒搖身一變成執事，大跳近日大熱的韓國洗腦歌《晚安大小姐》舞蹈。兩人解釋《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》海報的「騎木馬」概念，源自二人成長回憶，「靈感係翁虹在《滿清十大酷刑》其中一幕騎馬場面」。

昨日艾粒接受節目《叱咤樂壇》訪問，透露籌備情况，雖仍在開會階段，但演出模式會放低以前風格，「想做新嘢畀觀眾睇」。他們又預告今次演出後，要等2026年才有機會再做騷，因為沒有了九展這場地後，更少中型表演場地。

《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》

日期： 9月5至6日 晚8時15分

演出場地：麥花臣場館

票價：600元、800元

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