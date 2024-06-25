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娛樂

甄濟如拒甄子丹選男拍檔 鍾柔美不問炎明熹是否離巢

【明報專訊】甄子丹和汪詩詩女兒甄濟如（Jasmine）跟鍾柔美到九龍塘出席活動，Jasmine稱5歲時第一次出騷是同一地方，當時表演跳夏威夷舞，「是2009年的母親節活動，我跟媽咪和婆婆一起前來，一身夏威夷打扮表演跳舞給媽咪看，現在回想起來，感覺相當神奇，轉眼間我已經以歌手身分出道」。

Jasmine早前跟炎明熹合唱，會否考慮也跟對方After Class隊友鍾柔美合唱？她說：「今次第一次見面，若有機會也想合作，我是新人，想跟不同歌手合作，傾向跟女生合作以增『Girls power』。」跟男歌手合作是否要經父親甄子丹挑選？她笑言不會，讓爸爸揀怕他多意見，待完成歌曲才讓他聽。

鍾拒認「學霸」志在分享喜悅

鍾柔美中六畢業，在社交平台報喜考得全班第一被讚是「學霸」，她拒認「學霸」，強調並非炫耀成績，只是分享快樂，因為小學與初中成績很差，甚至考第尾，加入娛樂圈後更覺讀書重要而努力。提到炎明熹由學校推薦入讀大學，鍾柔美表示曾詢問過相關計劃，未有提出要求，「希望留港升學，若DSE成績不理想再考慮到外國留學」。有傳炎明熹不續約遭雪藏？鍾柔美稱二人有一段時間沒見面，有留意相關報道，估計只是傳聞，「細節不清楚，暫時未聯絡她，想畀空間佢，不想什麼都問，我就是這種朋友。」她稱知道炎明熹稍後有工作，故不擔心。

娛樂組

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