化身貓王登場 穿龍袍唱武俠劇主題曲 80歲葉振棠紅館封咪告別舞台

記者：柯美

80歲葉振棠（棠哥）前晚首次在紅館開演唱會，亦是他告別樂壇之作，他廣邀一班好友任嘉賓，包括米雪、陳潔靈、雷安娜、張德蘭和夏韶聲等。棠哥身穿銀色西裝以貓王look甫開場獻唱《Saturday Night Fever》，然後說：「大家好，多謝大家的掌聲，我知道點講多謝都代表不到我對大家的愛意，不如大家受我一鞠躬，好嗎？」

陳潔靈笑棠哥良心發現邀合唱

棠哥表示前晚感覺像回到1970年代，在這年代他和在座很多觀眾都青春無敵、做事落力，遺憾一場病後，視力變差，有關視力的工作都做不到，幸好讀書時學識彈結他，做了band仔，「母親很開通，我做什麼也沒有所謂，只要搵到食就得」。此時，曾與棠哥夾band，組成樂隊The New Topnotes的陳潔靈現身，二人合唱《Windflower》。

陳潔靈對於跟棠哥合唱百感交集，「當年我只負責兩句獨白《Windflower》，一直渴望跟棠哥有機會合唱，今次終能一償心願，遺憾一直沒有合唱廣東歌，終於到他80歲良心發現，在紀念大碟一齊合唱了《找不著藉口》，成為我們的歌曲。好戥你開心，很榮幸認識到你」。

張德蘭難忘登台 棠哥當導遊

專程由加拿大回港的雷安娜與棠哥合唱《願你待我真的好》，稱棠哥是她最敬重的藝人之一，大讚對方敬業樂業。之後棠哥跟《中年好聲音》「中一生」和「中二生」李佳和劉可，分別合唱《笑傲江湖》和《難為正邪定分界》。

張德蘭與棠哥合唱《相愛千萬年》，張德蘭讚棠哥不單唱歌好聽，人又好，「棠哥以前常找我一齊去美加登台，又帶隊充當導遊帶我們去日本玩」。棠哥和好友夏韶聲合唱《戲劇人生》，夏又自彈自唱一曲送棠哥，「今（前）日是你在樂壇最後……」引得觀眾大笑，夏韶聲續說：「佢告別樂壇嘛，我明年先告別。」

之後棠哥換上龍袍化身皇帝走進武俠世界，唱出多首經典武俠劇主題曲，唱《大俠霍元甲》時，龐景峰赤膊上陣，率武術隊上台表演，大耍雙節棍，展開激烈打鬥，場面熱鬧。

封咪前繞場跟觀眾握手

演唱會尾聲棠哥拿金咪唱完《忘盡心中情》和《你是我的眼》後，繞場一周跟觀眾握手，然後慢慢步到台中央，將手上金咪放到咪架，正式封咪，並隨升降台除除落下。台下觀眾大嗌encore，周國豐首先登場，表示這是棠哥第一個紅館演唱會，但有一個傷感的封咪儀式，叫大家以掌聲打動棠哥出場，棠哥在熱烈掌聲下再登舞台，周國豐說：「棠哥真係好狠心，你支咪呢？」棠哥風趣說：「我唔係無叉用，係無咪用。感受如何？好感動，80歲仍有那麼多觀眾支持。」

由於棠哥已封咪，不再開金口，周國豐叫全場萬二名觀眾亮起手機燈，在一片燈海下大合唱《忘盡心中情》送給棠哥留美好回憶，棠哥一臉感動和陶醉站在台中央細聽，享受告別舞台一刻。

曾想開多場 無人肯讓期

騷後棠哥受訪，稱年屆80歲應要休息一下，「不是以後不唱歌，是不再做個人演唱會，做個唱好大壓力和需要好大體力，今年剛剛好，明年做不知有冇體力，慈善都會出席」。他自評表現80分，覺得有少許瑕疵，因為不可以用提字機，已經盡量記歌詞。棠哥透露原與葉麗儀合唱《誰知我心》，但對方在澳洲有事未能回港，又表示先休息才再工作，會去旅行。喜歡唱歌的他說：「未來只是不做個唱，在文化中心開騷好濕碎，紅館是十倍。」

談到終完成紅館開騷夢想，棠哥說：「可能見我唔唱，畀個機會我，知道有很多歌手爭這個期，現在新例又嚴，畀7日期只可以做一場，政府規定4日搭台，因MIRROR演唱會意外事件後，政府要檢查清楚，一日拆台、一日總綵排。我本來想做兩場，但無人讓期出來，前後都有人做。（可惜？）都無計，做到一場都開心，叫圓了一個夢想。」

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