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娛樂

江𤒹生否認主動撩陳瑞輝女友傾偈 稱無損兄弟情 目前單身冇同沈殷怡拍拖

AK自揭跟沈殷怡關係 被Frankie女友爆偷食：全部係佢單方面講

【明報專訊】MIRROR副隊長江𤒹生（AK）捲入隊員陳瑞輝（Frankie）跟女友Christy的多角關係，事件不斷發酵，Frankie先被指一腳踏兩船，因Christy棄拍拖13年的舊愛Hei，Christy之後被連環爆黑歷史，言論大膽涉做第三者，又暗示周旋Frankie與AK之間，她跟AK的短訊對話截圖被公開。Frankie日前發文澄清沒有一腳踏兩船，經理人花姐（黃慧君）之後發表「燒雞論」引起揣測。AK昨日出席新歌MV首播活動，對於Christy各種指控，全部否認，撇清跟Christy有關係，已跟Frankie溝通，無因事件影響兄弟情，又對被拖落水的沈殷怡感不好意思，澄清二人沒有拍拖。

記者：柯美

攝影：劉永銳

AK自被隊友Frankie女友Christy連環爆料，除指他主動聯絡傾偈，又同人爭女，有隱形女友，以及和沈殷怡拍拖後，首度公開亮相，昨日到尖沙嘴出席新歌《偽映畫預告》MV首映禮，招待300名粉絲。

AK親自解釋歌曲創作由來和MV拍攝過程，MV中共出現7部電影經典場景，他化身戲中人物與粉絲玩遊戲，送出MV海報和終極大獎《鐵達尼號》的「海洋之心」頸鏈。AK為得獎粉絲戴上不果，笑稱頸鏈只市值20元，個扣打不開，唯有綁在手上變成手鏈。AK為粉絲戴頸鏈期間，有人大嗌：「出唔到戲院。」AK笑言叫得獎的粉絲趕快搭車離開。

與Christy有共同朋友 不算認識

AK於活動後受訪，對於Christy種種指控，他全部否認，「我和她有些共同朋友，有傾了兩句，講跳舞話題」。問他和Christy認識了多久，AK表示不是很久，強調大家有些共同朋友，只講了兩句，不算認識。他否認主動撩Christy傾偈，「唔算係，現在社會發達，大家都在網絡溝通。（誰先做主動？）唔記得，我在網上經過見到，留言幾句」。

Christy爆他和沈殷怡拍拖，AK同樣否認，對於沈殷怡被拖落水受影響，覺得很不好意思，透露玩音樂時已認識對方，一直是好朋友。問他和沈殷怡有冇拍拖？他說：「冇啦。（即曾經拍過？）無呀！我目前單身冇拍拖。」Christy話你有女朋友？AK說：「佢點知，我自己都唔知。（真心話？）係呀。」她又爆你偷食？他說：「我都唔知，全部是她單方面講，我理解唔到，唔評論太多。」

跟Frankie通電 籲專注工作

對於Frankie和Christy之間的感情，AK亦不便評論，希過大家給Frankie空間消化，又稱和Frankie感情深厚，絕對相信對方，之後一起工作應該不會尷尬，「發生事後，我都跟Frankie通過一次電話，冇重點講Christy，只講最近有唔好新聞，大家專注工作，唔好理咁多，小心啲，唔好做嘢做到失暈」。

對於被Christy中傷，見到對方會否尷尬？他表示沒多想，見到再算，現在要面對演唱會難關，安全問題，要專心練習，失神便會受傷。提到花姐的「燒雞論」，AK表示花姐所指真是一隻雞，綵排時叫外賣來吃，「食係好食，但全隻雞，又熱又多油，食時有啲麻煩」。以後識女仔會否小心一點？他承認會，「自己始終是公眾人物，會溝通和了解多啲」。

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