【開箱】《汪汪夢裡人》 「兒童不宜」 猶恐相逢是夢中

以紐約為背景

《汪汪夢裡人》講述狗厭倦寂寞獨居生活，購買智能機械人作伴。兩者一拍即合，日夜漫遊紐約大街小巷。正當他們以為找到人生中的彼此，卻在一次沙灘狂歡後命運將他們拆散。狗帶着思念回復孤獨生活，機械人則獨自躺在沙灘幻想着再次回到狗的身邊。無窮思念的旅程中，有沒有一個重來的機會？

沒有對白的動畫，《汪汪夢裡人》並非石破天驚，很多年前彼思拍攝的《太空奇兵．威E》便是其中之一。《汪》片導演帕布貝加對沒對白的電影也不會陌生，其舊作《白雪公主之鬥牛場激情篇》便是以黑白默片形式重新包裝《白雪公主》的童話故事。當他希望把莎拉華倫（Sara Varon）的繪本拍成動畫，到紐約跟對方見面，沒想過莎拉也看過《白》片，而且十分喜歡，並決定把原著全權交給帕布處理。帕布指莎拉的圖像小說看似兒童讀物，卻讓他學習如何面對失去時所產生的複雜情緒。其實片中不止講失去的友情或愛情或深刻的關係，還有記憶中的城市。

莎拉華倫的原著沒說明故事地點，在西班牙出生及成長的帕布貝加，首次拍動畫即以紐約市為舞台。他自言曾在當地生活10年，心底裏徹頭徹尾是紐約人，然而今天的紐約跟當日他生活的城市已然不同。帕布稱1980年代的紐約，是世界文化與經濟中心，全球化後互聯網與手機普及的今天，紐約已回不去，所以他把那個年代的紐約放在動畫中，主角家中望出去仍有雙子塔，代表了狗與機械人的情誼，也向「消失了」的大都會致敬。

《汪汪夢裡人》色彩很多，而且大部分是flat color，感覺卻和諧舒服，並建構了屬於電影的一種風格，就像片中角色的感情，深刻卻不過火。帕布貝加說此片重塑他記憶中1980年代的紐約，有一幕講述狗主角要到唐人街購物，店名、路牌絕大部分繁體字，到底是對歷史經過一番考究，還是負責繪圖的畫師對文字美感的一種執著？不同的觀衆大概有不一樣的感受。

歌曲《September》點題

狗與機械人共度了很多美好時光，卻因為後者故障而被遺留在沙灘，狗想盡方法拯救，甚至曾被拘捕，最後機械人只能寂寞地躺在沙灘歷經寒暑。狗沒有忘記他，其間雖結識了其他朋友，譬如不羈的鴨，這段情隨着後者突然出遊告終。機械人經歷也有好有壞，遇到來築巢產子的候鳥，又被當成廢鐵地分屍，最後是愛修理的Rascal救回他一命。狗在沙灘重開後回去不見機械人蹤影，買了另一個。兩者本已展開各自新生活，然而昔日點滴還是會滲進某一個角落，提醒你遺憾一直存在；就像機械人躺在沙灘時夢見狗幾回，有甜蜜有哀傷有可怕，卻不知道對方到底是寡情不守諾，還是出了意外。因此片尾的重逢十分關鍵，機械人不過要拿一支新的茄汁，緣分卻讓他在窗口發現狗與新機械人路過，也曾幻想奔向對方來一個久別重逢的擁抱，但新機械人又會有什麽反應？機械人最後選擇的是播首歌，音樂不止對沒有對白的電影很重要，要傳情達意的主角，同樣不可或缺。

帕布貝加曾在訪問中以《北非諜影》為例，指片中飾演舊情人的堪富利保加（Humphrey Bogart）與英格烈褒曼（Ingrid Bergman）說：「我們永遠擁有巴黎。」《As Time Goes By》也就是兩人永遠的主題曲，即使後者已成為人妻。《汪汪夢裡人》也善用Earth, Wind & Fire的名曲《September》，這首輕快歌曲，曾點綴了機械人與狗快樂的日子，也為想見不敢見的機械人，給狗提供了「重逢」的密碼。《September》第一句歌詞正是Do you remember，堪稱神來之筆，並為主題帶來有旋律的註腳。