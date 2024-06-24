Highlight香港開騷讚粉絲靚女

Highlight原本名為Beast，2016年離開經理人公司時，因版權問題，無法沿用Beast為隊名，才易名Highlight。今年初與前經理人公司達成協議，可重新使用Beast這名字。成員前晚稱他們既是Highlight也是Beast，還演唱多首Beast時期的大熱歌曲，如《Fiction》、《Shadow》等。

演唱會期間，東雲稱最難忘是2015年來港開騷，全場粉絲唱生日歌為他慶祝，粉絲聞言即自發再唱生日歌給東雲，讓他重溫當年的感動。其實斗俊下月4日35歲生日，故粉絲又再唱一次生日歌給斗俊，場面搞笑。

Highlight全晚演出近兩個半小時，並兩度encore。成員表示不會讓粉絲再等7年才來港開騷，承諾會用盡方法再見大家。

記者：蘇珮欣