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娛樂

Highlight香港開騷讚粉絲靚女

【明報專訊】韓國男團Highlight的4名成員起光、斗俊、耀燮及東雲，前日在香港亞洲國際博覽館舉行《Highlight Live 2024 [Lights Go On, Again] in Hong Kong》演唱會，以歌曲《Privacy》、《Paper Cut》及《Feel your love》開場，表示已7年沒來港開騷，而且今次是他們海外首站，十分期待。起光稱7年無見香港粉絲，指大家依然很漂亮，用廣東話說：「你哋好靚女。」成員逐一大曬苦練的廣東話：「我愛你哋」、「你哋世一」及「好幸福呀」。斗俊稱他們抵港後吃了湯麵，又去海傍睇夜景兼散步，大賣口乖稱心裏只想念着粉絲。

Highlight原本名為Beast，2016年離開經理人公司時，因版權問題，無法沿用Beast為隊名，才易名Highlight。今年初與前經理人公司達成協議，可重新使用Beast這名字。成員前晚稱他們既是Highlight也是Beast，還演唱多首Beast時期的大熱歌曲，如《Fiction》、《Shadow》等。

演唱會期間，東雲稱最難忘是2015年來港開騷，全場粉絲唱生日歌為他慶祝，粉絲聞言即自發再唱生日歌給東雲，讓他重溫當年的感動。其實斗俊下月4日35歲生日，故粉絲又再唱一次生日歌給斗俊，場面搞笑。

Highlight全晚演出近兩個半小時，並兩度encore。成員表示不會讓粉絲再等7年才來港開騷，承諾會用盡方法再見大家。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕香港演唱會 韓國男團

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