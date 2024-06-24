明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Taylor Swift倫敦騷第2場星光熠熠 湯告魯斯與粉絲交換友誼手鏈

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的《Eras Tour》歐洲巡迴騷上周五（21日）起在倫敦溫布萊球場舉行一連3場，全部爆滿，每場近9萬人捧場。首場適逢42歲生日的英國王儲威廉王子帶同3名子女入場，其後又把照片上傳到社交平台，分外矚目，其實當晚還有《柏捷頓家族：名門韻事3》妮歌拉葛蘭（Nicola Coughlan）、《自殺特攻：超能暴隊》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、《中坑同學會》女星兼奢侈品牌開雲集團老闆娘莎瑪希恩（Salma Hayek）及工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）到場。前晚（22日）第2場更加星光熠熠，除了《西城故事》麗素施嘉（Rachel Zegler）出發時自拍照片上傳到社交平台外，現場樂迷野生捕獲多名影星現身，包括被指缺席女兒素莉（Suri Cruise）高中畢業禮的《職業特工隊》湯告魯斯（Tom Cruise），在場內跟粉絲交換友誼手鏈，十分投入。

另外，《喬布斯》阿斯頓古查（Ashton Kutcher）與太太兼《賤熊30》美拉古妮絲（Mila Kunis）、《摘星奇緣》曉格蘭特（Hugh Grant）、《格雷的五十道色戒》占美多倫（ Jamie Dornan）、《Barbie芭比》導演姬達嘉域（Greta Gerwig）、《瘋狂紳士幫》迪奧占士（Theo James）及《飢餓遊戲》里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）等亦被粉絲在場内拍到照片，陣容媲美頒獎禮。加上Taylor Swift的美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）及其胞兄Jason一家繼續撐場，十分熱鬧。

相關字詞﹕湯告魯斯 樂壇天后Taylor Swift

上 / 下一篇新聞