Taylor Swift倫敦騷第2場星光熠熠 湯告魯斯與粉絲交換友誼手鏈

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的《Eras Tour》歐洲巡迴騷上周五（21日）起在倫敦溫布萊球場舉行一連3場，全部爆滿，每場近9萬人捧場。首場適逢42歲生日的英國王儲威廉王子帶同3名子女入場，其後又把照片上傳到社交平台，分外矚目，其實當晚還有《柏捷頓家族：名門韻事3》妮歌拉葛蘭（Nicola Coughlan）、《自殺特攻：超能暴隊》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、《中坑同學會》女星兼奢侈品牌開雲集團老闆娘莎瑪希恩（Salma Hayek）及工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）到場。前晚（22日）第2場更加星光熠熠，除了《西城故事》麗素施嘉（Rachel Zegler）出發時自拍照片上傳到社交平台外，現場樂迷野生捕獲多名影星現身，包括被指缺席女兒素莉（Suri Cruise）高中畢業禮的《職業特工隊》湯告魯斯（Tom Cruise），在場內跟粉絲交換友誼手鏈，十分投入。