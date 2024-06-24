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娛樂

周吉佩顏志恒魏嘉信率愛妻跳唱 「愛夫堅」登場送驚喜

【明報專訊】無綫《中年好聲音》歌手周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、支嚳儀、林鉫徫、丁文俊及魏嘉信一連兩場《一班好聲音「十」力無限演唱會》前晚於麥花臣場館開鑼，《中年2》歌手古淖文、譚輝智、顏米羔及黃劍文擔任嘉賓，合唱《廣播道Fans殺人事件》。

魏嘉信丁文俊爆肌

10名「中一生」唱《打開天空》、《火熱動感La La La》等歌曲為演唱會揭開序幕。演唱會以「突破」為主題，眾人施展渾身解數，周吉佩首次表演跳拉丁舞唱《夏日Fiesta》，魏嘉信與丁文俊變身「爆肌組合」，展現操肌兩個月成果；龍婷、支嚳儀、李佳及羅啟豪大展舞技，全晚最驚喜是周吉佩、顏志恒及魏嘉信的3名太太組女團「愛夫堅」首度登場，跟丈夫跳唱《忘情森巴舞》，之後子女上台獻花，熱鬧溫馨。

周吉佩、顏志恒及魏嘉信騷後表示請太太上台是大家共同構思，因個騷最大突破是由他們出馬，請到別人請不到的人擔任嘉賓。周吉佩爆太太為演出花很多時間揀衫又減肥，晚上刻意不吃飯，但他嫌太太減到過瘦；顏志恒在家幫太太練舞；魏嘉信透露太太陪他做運動收身，且以前是跳舞高手。周吉佩笑稱3名阿嫂可組中女團出道，「『愛夫堅』是指她們為丈夫付出好多，而且好堅，跳舞又唱歌，排練一日便上台」。魏嘉信與丁文俊為騷肌狂操，練到行路一拐一拐，笑稱人生40年來首次見到自己有腹肌。

李佳騷誘人舞姿

支嚳儀與龍婷組期間限定「韓國舞團」，演繹快歌《獨家試唱》及《失憶周末》，落力跳扇子舞。支嚳儀表示要記好多舞步，跳到不停流汗，一星期瘦5磅，但成功挑戰感滿意，下次想再向高難度挑戰，如霹靂舞或一字馬。李佳穿火紅色套裝唱快歌《傾斜》，俯身又扭腰騷誘人舞姿，笑稱丈夫也讚她性感，開心獲兒子讚good show。下次會否考慮請丈夫上台表演？她們表示考慮拉兒子上台，支嚳儀笑稱要努力操肌，希望有馬甲線示人。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕愛夫堅 李佳 顏志恒 魏嘉信 吳大強 支嚳儀 周吉佩 一班好聲音「十」力無限演唱會

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