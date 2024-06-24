曾比特：炎明熹離巢未必可信

邀加盟環球睇Gigi意願

曾比特表示出道後連續幾年參與慈善騷，但跳舞資質有限，跳唱留給後輩鍾柔美、詹天文擔當，也聽聞譚輝智跳舞好勁，自己不想自暴其短，「跳舞要十年磨一劍，我會努力，將來有機會表演，大家記住我的承諾」。曾合作《聲生不息》的炎明熹（Gigi）傳不續約無綫被雪藏？曾比特沒留意此事，認為傳聞未必可信，「等我聯絡她，關心和了解一下。（贊成Gigi留無綫還是外闖？）最緊要她開心，做到自己喜歡的事。（會否招攬Gigi加盟環球唱片？）可以考慮，但不知她的意願，可能她想去不同地方闖。做這行好難，要面對大眾和意見，歌手多少有不開心，做什麼也好，要以情緒為主，無論有什麼選擇都祝福她」。

譚輝智怕影響善款不敢跳唱

譚輝智表示為慈善可挑戰跳唱，但之後縮沙說：「首次上會展舞台，又是直播騷，我不敢跳唱，怕影響善款數字，到時要『搵窿捐』，跟大家唱歌就算，我會捐少少錢。」古淖文開心憑《中年好聲音2》帶動人氣，最近接連參與3個大型籌款騷。

記者：鍾一虹