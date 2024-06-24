明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

曾比特：炎明熹離巢未必可信

【明報專訊】曾比特、譚輝智、古淖文、顏米羔及龍婷等昨日出席《星光熠熠耀保良》發布會，吸引大批粉絲圍觀。現場公布陳慧嫻、草蜢、李幸倪、周柏豪、周吉佩、鄭融及JW等參與演出，8月10日假灣仔會展舉行。

邀加盟環球睇Gigi意願

曾比特表示出道後連續幾年參與慈善騷，但跳舞資質有限，跳唱留給後輩鍾柔美、詹天文擔當，也聽聞譚輝智跳舞好勁，自己不想自暴其短，「跳舞要十年磨一劍，我會努力，將來有機會表演，大家記住我的承諾」。曾合作《聲生不息》的炎明熹（Gigi）傳不續約無綫被雪藏？曾比特沒留意此事，認為傳聞未必可信，「等我聯絡她，關心和了解一下。（贊成Gigi留無綫還是外闖？）最緊要她開心，做到自己喜歡的事。（會否招攬Gigi加盟環球唱片？）可以考慮，但不知她的意願，可能她想去不同地方闖。做這行好難，要面對大眾和意見，歌手多少有不開心，做什麼也好，要以情緒為主，無論有什麼選擇都祝福她」。

譚輝智怕影響善款不敢跳唱

譚輝智表示為慈善可挑戰跳唱，但之後縮沙說：「首次上會展舞台，又是直播騷，我不敢跳唱，怕影響善款數字，到時要『搵窿捐』，跟大家唱歌就算，我會捐少少錢。」古淖文開心憑《中年好聲音2》帶動人氣，最近接連參與3個大型籌款騷。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕炎明熹（Gigi） 星光熠熠耀保良 古淖文 譚輝智 曾比特

上 / 下一篇新聞