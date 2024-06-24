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娛樂
2024年6月24日星期一
炎明熹缺席奪十優 李幸倪女歌手大贏家 張天賦橫掃5獎冧莊最優秀男歌手
第45屆十大中文金曲得獎名單
曾比特：炎明熹離巢未必可信
周吉佩顏志恒魏嘉信率愛妻跳唱 「愛夫堅」登場送驚喜
魏浚笙騷肌跳唱 「公主抱」邱彥筒 呂爵安笑花姐燒雞論 信陳瑞輝AK冇芥蒂
游學修否認跟吳家忻不和 許賢爆吳與Tyson Yoshi鬧交
Dear Jane演出戶外騷 主音Tim中暑 Lolly Talk性感跳唱炒熱氣氛
伍富橋30歲生日 老婆送高比拜仁親筆簽名籃球
【娛樂場】《尋醉蘇格蘭》 李爾晨伍倩彤品酒之旅探索愛情婚姻
暫列2024美國最高收電影 《玩轉腦朋友2》蟬聯票房冠軍
金智媛見面會「變裝」跳舞
池晟《Connection》收視升穿雙位數破頂
Taylor Swift倫敦騷第2場星光熠熠 湯告魯斯與粉絲交換友誼手鏈
Highlight香港開騷讚粉絲靚女
【開箱】《汪汪夢裡人》 「兒童不宜」 猶恐相逢是夢中
第45屆十大中文金曲得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（第45屆十大中文金曲音樂盛典）
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炎明熹缺席奪十優 李幸倪女歌手大贏家 張天賦橫掃5獎冧莊最優秀男歌手
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曾比特：炎明熹離巢未必可信
周吉佩顏志恒魏嘉信率愛妻跳唱 「愛夫堅」登場送驚喜
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