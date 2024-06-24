明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

炎明熹缺席奪十優 李幸倪女歌手大贏家 張天賦橫掃5獎冧莊最優秀男歌手

【明報專訊】港台主辦《第45屆十大中文金曲》音樂盛典昨晚於九展舉行，張天賦繼去年獲4獎後，今年更橫掃5獎再度成為大贏家。女歌手以李幸倪獲3獎成績最佳。MIRROR全員缺席食白果，傳拒續約被無綫雪藏的炎明熹未有現身，仍獲優秀流行歌手大獎（十優歌手）。多名得獎歌手包括張敬軒、江海迦、魏浚笙及陳柏宇均缺席。

記者：鍾一虹、林蘊兒

攝影：鍾偉茵

大贏家張天賦（MC）冧莊最優秀流行歌手大獎（男歌手）及優秀流行歌手大獎，並憑《世一》獲全球華人至尊金曲獎及十大中文金曲獎，又憑《This is MC》獲最佳中文唱片獎（男歌手）。

MC多謝自己捱過難關

MC發表感言說︰「多謝一路上畀肯定我嘅每一位，什麼人都好，亦都要多謝爹哋媽咪，多謝自己！我細個曾經好無自信，每一個難關，除咗有身邊嘅貴人幫忙外，自己都捱咗好多，多謝自己！多謝每一個鍾意我嘅觀眾、樂迷！多謝Jay Fung（馮允謙）幫我作呢首歌及填詞黃偉文。《世一》真係愈嚟愈世一，多謝你哋，我會繼續努力！」

馮允謙Dear Jane各奪3獎

李幸倪（Gin Lee）是女歌手大贏家，奪得最優秀流行歌手大獎（女歌手）及優秀流行歌手大獎，歌曲《企好》獲十大中文金曲獎。其他獲3獎有馮允謙及樂隊Dear Jane；馮允謙獎項包括CASH最佳創作歌手獎金獎、優秀流行歌手大獎及憑歌曲《給你幸福 所以幸福》獲十大中文金曲獎，他表示早於2013年已獲港台第2台邀請創作歌曲，十分感謝電台支持，亦感激歌迷支持，「我不會說話，性格內向，多謝歌迷喜歡我的歌曲！」Dear Jane奪最佳樂隊 / 組合獎金獎、專輯《X》獲最佳中文唱片獎（樂隊/組合），以及憑《為何嚴重到這樣》奪十大中文金曲獎，他們稱開心製作的專輯得到認可，希望樂迷繼續購買唱片，不想將來有一天，唱片只能在博物館內出現。

炎明熹（Gigi）傳遭無綫雪藏不獲安排出席頒獎禮，她奪優秀流行歌手大獎，司儀在台上稱Gigi因事未能出席，稍後會補頒獎項給她。同奪優秀流行歌手大獎的陳柏宇也缺席。前晚參與《拉闊音樂會》的魏浚笙（Jeffrey）獲兩獎亦未有露面。

ViuTV藝人獨Sica得獎

跟Gigi同是《聲夢傳奇》出身的詹天文與林智樂分別奪得最有前途新人獎銀獎及銅獎；金獎得主是ViuTV藝人何洛瑤（Sica）。MIRROR、ERROR、COLLAR未有出席，全沒有獎。憑《隱形遊樂場》奪十大中文金曲獎的張敬軒未有到場，預先拍攝得獎感言片段，表示今年會繼續做更多好作品。女團Lolly Talk與Beanies分別獲最佳樂隊 / 組合獎銀獎及銅獎。早前宣布離巢無綫的菊梓喬憑專輯《隨意瞞》奪最佳中文唱片獎（女歌手）。

周吉佩相隔16年再參與

周吉佩獲頒最佳進步獎銀獎，領獎時說︰「對上一次個人身分參加《十大中文金曲》是2008年，相隔16年，好開心有機會再上這個台，仲攞到一個咁好嘅獎，多謝太太照顧一對小朋友，多謝大家。」大會邀請韓國性感女神DJ Soda、樂隊Supper Moment及內地女團SING擔任表演嘉賓，由香港同人管弦樂團打頭陣，演奏多首經典動漫歌曲，部分演出者以動漫人物裝扮配合主題，為頒獎禮揭開序幕。對於傳有頒發金針獎及致敬環節，大會公關重申從沒有公布有此安排。

（第45屆十大中文金曲音樂盛典）

相關字詞﹕DJ Soda 周吉佩 Dear Jane 馮允謙 李幸倪（Gin Lee) 炎明熹（Gigi） 張天賦（MC） 第45屆十大中文金曲

上 / 下一篇新聞