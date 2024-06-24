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娛樂

【娛樂場】《尋醉蘇格蘭》 李爾晨伍倩彤品酒之旅探索愛情婚姻

【明報專訊】李爾晨（Kyle）與伍倩彤（Gillian）繼無綫真人騷《CP訓練營》後再合作成「品酒CP」，主持共10集的全新品酒旅遊節目《尋醉蘇格蘭》。二人遠赴有「威士忌之鄉」的蘇格蘭展開10日9夜尋醉之旅，走訪3個威士忌酒區品酒，遊覽情侶必到打卡熱點，深入以自然風光聞名的蘇格蘭高地，探訪居蘇港人，吃盡地道美食，體驗當地文化，透過品酒之旅探索愛情和婚姻。

Kyle和Gillian節目中不時上演韓式浪漫小劇場，力爭「新一代熒幕CP」寶座。高大健碩的Kyle性格「大頭蝦」兼粗心大意，很多時要Gillian反過來照顧。首兩集旅程剛展開，Kyle已大懵遺漏Gillian的行李袋，遭對方投訴。

體驗「鐵針行禮儀式」

Kyle與Gillian由格拉斯哥機場前往位於蘇格蘭南部的Gretna Green，造訪馳名的「私奔小鎮」，原來英格蘭與蘇格蘭法定結婚年齡不同，很多18歲以下的英國小情侶會瞞着父母偷偷到蘇格蘭結婚，小鎮因此命名。

兩人在坐擁近300年歷史，由鐵匠舖演變成的結婚禮堂，入鄉隨俗手綁印有蘇格蘭裙圖案的絲帶，體驗傳統「鐵針行禮儀式」，合巹交杯喝威士忌。Kyle行禮期間繼續爆蝦碌事，對主禮人講「我願意」而非Gillian，因此再被投訴。Kyle和Gillian還到訪附近的五星級酒店，以婚姻為主題的酒吧，品嘗特色雞尾酒，難得「奉旨談情」，Kyle表現一嚿飯，未有「lady first」，一來即心急「自隊」，搞到Gillian扮嬲掟飲管以示抗議。

婚姻觀南轅北轍

談到婚姻觀，Kyle與Gillian看法南轅北轍。Gillian自認屬保守和理性派，會聽從父母之言，認為如果父母反對一定有原因，「婚姻唔係小朋友玩泥沙，唔可以淨係活喺粉紅色嘅戀愛泡泡入面」。

激情型的Kyle則認為婚姻屬兩個人的事，只要真心相愛會為對方私奔，「有諗過自己嘅婚禮會喺類似海邊舉行，兩個人講一句就係，對我嚟講太多儀式感嘅婚禮，我麻麻哋」。

分享威士忌知識貼士

Kyle與Gillian之後到情侶打卡熱點Gretna Green的愛牆，響應傳統掛上愛情鎖；又到當地人氣第一的餐廳吃本地菜，以及到近兩世紀歷史的Annadale威士忌蒸餾廠參觀，了解釀酒過程。由第二集起，每集會有「知識小錦囊」，兩主持分享威士忌知識和遊覽蘇格蘭貼士。

《尋醉蘇格蘭》TVB Plus（82台）

6月25日起

逢周一、二及周四、五晚8時半

相關字詞﹕伍倩彤（Gillian） 李爾晨（Kyle） 尋醉蘇格蘭 娛樂場

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