明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

魏浚笙騷肌跳唱 「公主抱」邱彥筒 呂爵安笑花姐燒雞論 信陳瑞輝AK冇芥蒂

拉闊｜呂爵安魏浚笙跳唱古天樂《今期流行》掀高潮

【明報專訊】呂爵安、陳凱詠、魏浚笙與邱彥筒前晚於亞博演出《拉闊音樂會》，4人施展渾身解數連場勁歌熱舞，魏浚笙穿西裝外套真空騷胸肌，與呂爵安模仿古天樂和黎明跳唱《今期流行》和《眼睛想旅行》，掀起高潮。魏浚笙談感受時哽咽說沒想過可演出《拉闊》騷。呂爵安對MIRROR隊友陳瑞輝（Frankie）感情瓜葛，唉聲說別人的事不知道，交給對方處理，相信Frankie與江𤒹生（AK）是好朋友，見面不會尷尬。談到經理人花姐（黃慧君）的「燒雞論」，呂爵安忍不住爆笑，自認「罪魁禍首」，相信花姐帖文非別有用心。

記者：柯美

攝影：劉永銳

呂爵安（Edan）、陳凱詠（Jace）、魏浚笙（Jeffrey）和邱彥筒（Marf ）跳唱揭序幕，Jeffrey接着換黑色西裝，真空上陣曬胸肌，觀眾大嗌除衫，他說：「無腹肌呀！」獻唱《傢俬》時走音，他為失準搖頭，然後與Marf拖手合唱國語歌《致姍姍來遲的你》；Edan彈鋼琴登場，與Jeffrey合唱《一表人才》再跳唱。Jace性感現身扭腰唱《百妖夜行的修行》，Marf唱《TXT or CALL》時，Jeffery現身伴舞兼震胸，還「公主抱」Marf。

Jeffrey取笑Jace年紀大

Jeffrey與Edan戴上太陽眼鏡學郭富城跳唱《唱這歌》，擺招牌單腳踢腿甫士，腳震震企不穩；接着再模仿古天樂與黎明唱《今期流行》和《眼睛想旅行》，掀起高潮。音樂會尾聲4人合唱Jace的《I Wish》和Jeffrey的《我的世界地圖》。Edan說他們第一次做《拉闊》，Jeffrey首次上那麼大舞台，對4人來說一點都不簡單，「好難得可以玩那麼多東西，時間緊絀，大家都好忙，做到想做的表演已好滿意和開心，希望大家睇到我們的青春火花」。他提到今次演唱會主題是青春，問觀眾有否感受到青春氣息，「因為我哋年紀輕少少，除咗呢邊」。然後望向30歲的Jace，場面搞笑。Jeffrey續說：「青春是生活態度和睇法，相信自己50歲都青春，有團火和拼勁。」他說到眼紅紅想喊，哽咽說沒想過可以站上《拉闊》舞台。Marf表示玩得很開心，嫌不夠喉，希望未來有更多合作機會。

完騷後Jace亦說一場不夠喉，「大家排練時間很短，演出很快結束，未來希望有更多合作」。Jeffrey一展舞技，獲3拍檔大讚跳得好睇，Edan稱Jeffrey不擅長跳舞，非常勤力練習，去巴黎出席時裝周亦不停練，短時間有這成績不簡單，回想自己第一次踏上舞台驚到傻。

Marf獲男友母親捧場

Jeffrey滿意自己跳舞表現，提到台上談感受眼泛淚光，他笑言是有痰，「真的感動，跳舞真的不簡單，大家排舞的時間不多，我已盡力。在巴黎時有空在酒店房練習，滿腦子都是舞步，很大壓力，個心好慌」。Marf透露男友林家熙（Locker）、媽媽、契爺和契媽有來捧場，開騷前在後台影相，否認Locker見家長，稱之前已見過面。

Edan籲給Frankie空間

Edan隊友Frankie的感情事近日備受關注，Edan唉聲說：「人哋嘅事我唔知情，交番畀佢哋，外人嘅我唔清楚，畀唔到資訊大家，畀啲空間佢哋慢慢處理吓。」傳有新證據指Frankie曾一腳踏兩船？他說：「係咩？我唔知，未細睇，唔知係咪真係咁樣，唔方便代答，我又唔知情，又唔係佢最親密嘅人，唔方便回應，畀啲時間佢慢慢處理。」會否擔心Frankie和AK同場會尷尬？Edan說：「要問佢哋，我又唔擔心，佢哋係好朋友，我覺得應該唔會。」

套用花姐留言回答問題

經理人花姐上載完整燒雞相，留言「好食，但難handle，我嘅性格會選擇唔食」。被指藉照片「點醒」Frankie，花姐否認並解釋因一名MIRROR成員綵排《拉闊》時請她吃，花姐口中的MIRROR成員正是Edan。Edan被問到花姐的燒雞相時忍不住爆笑，套用花姐留言說︰「呢一條係好嘅問題，但有啲難handle，以我性格係會選擇唔答。」之後他稱成件事好搞笑，「我減肥只食肉，提議食常吃的燒雞店，當見大家談論花姐帖文時，我真的笑了出聲，在這個時間……真係。我知道她不是特登，我很清楚知道這件事。有些人經常叫我們小心點，她都要小心點囉，真是天意」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕拉闊音樂會 邱彥筒（Marf ） 魏浚笙(Jeffrey) 陳凱詠（Jace） 呂爵安（Edan）

上 / 下一篇新聞