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娛樂

Taylor Swift倫敦騷開鑼 威廉王子生日帶子女入場 勁舞矚目

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的《Eras Tour》歐洲巡迴騷前日（21日）唱到倫敦，在溫布萊球場舉行，近9萬人捧場；適逢42歲生日的英國王儲威廉王子，帶同3名子女入場，昨日把合照上傳到社交平台，稱感激Taylor帶來美好的晚上；亦有現場觀衆拍下王儲在觀衆席的狂野舞姿，並在網上瘋傳。Taylor的美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）跟她闊別一個月後，亦現身倫敦演唱會。

Taylor Swift的《Eras Tour》將會在倫敦合共演出8場，除了本月21日起一連3晚之外，8月中亦會重返溫布萊球場演出餘下5場，為歐洲巡演畫上句號。Taylor前晚在倫敦首場演出宣布近9萬觀衆入場，「我要說些聽來瘋狂但真實的事，現在共88,446觀衆在場館內」；她感謝所有人成就了這場演出，形容倫敦是令人振奮的城市；並提到出道早期在倫敦國王學院、牧者叢帝國劇場等較小的場地演出，「你們給我的支持愈來愈多，讓我演出的場地也愈來愈大」。

據英媒報道，Taylor Swift的巡唱為英國帶來數以億計經濟效益；她的倫敦站演出開始前，白金漢宮衛兵換班時，便特別演奏了她的名曲《Shake it Off》；王室的官方社交平台除上載片段，又留言表示，「不能停止，不能停止舞動」。前晚演出，除了壽星王儲威廉王子帶同喬治及路易小王子，以及夏洛特小公主現身，威廉的表姐扎拉（Zara Tindall）亦跟丈夫廷道爾（Mike Tindall）拍拖到場；此外，最近憑《柏捷頓家族：名門韻事3》爆紅的妮歌拉葛蘭（Nicola Coughlan），跟Taylor的閨密兼《自殺特攻：超能暴隊》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）同坐貴賓席；《中坑同學會》女星兼奢侈品牌開雲集團老闆娘莎瑪希恩（Salma Hayek），以及工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）亦跟太太到場「打卡」，並把照片上傳到社交平台。

慈善晚宴曾同台演出

威廉王子跟子女坐在包廂欣賞，有眼利觀衆拍下威廉邊睇騷邊展示狂野舞姿的片段，上傳到TikTok，據悉瞬間已有6萬次瀏覽及逾500個留言。昨日威廉及Taylor Swift分別把合照上傳到社交平台，威廉放在社交網的一張有Taylor及喬治小王子與夏洛特小公主入鏡，威廉留言多謝Taylor給大家美好的晚上。Taylor放在社交平網的合照，除了威廉、喬治和夏洛特之外，Taylor男友查維斯卻斯亦有上鏡；她留言稱呼威廉「老兄」，祝他生日快樂，又指倫敦騷有個華麗的開始。

其實Taylor Swift與威廉王子相識多時，2013年後者在肯辛頓宮為無家青少年慈善組織Centrepoint舉行籌款晚會，邀請了Jon Bon Jovi和Taylor Swift參與演出。威廉3年前在一個聖誕特備節目重提此事，稱當時Jon Bon Jovi在台上唱歌，Taylor則在台下坐在他左邊，當Jon一曲既畢，有段短暫休息時間，「當時她（Taylor）把手放在我手臂上，望向我雙眼然後說：『來吧威廉，上台一起唱。』」威廉表示不能相信當日為何會乖乖聽話上台，「老實說，如果Taylor Swift望着你，又摸你手臂然後說『跟我來吧……』我就站起來像隻小狗的跟去」。威廉笑言當時他們唱《Livin' on a Prayer》，但他連歌詞也不知道，不過見台下年輕觀衆看得開心又不斷歡呼，他便不能破壞演出。

相關字詞﹕查維斯卻斯 威廉王子 美國樂壇天后Taylor Swift

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