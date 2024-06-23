【娛樂場】《維和防暴隊》 打造驚心動魄戰鬥場面

還原維和任務區實景

監製劉偉強與獲金像獎最佳動作設計的導演李達超聯手，還原維和任務區實景，打造激烈的恐怖襲擊、武裝暴動、黑幫橫行等種種險境和驚心動魄的戰鬥場面。提到創作初衷，劉偉強表示維和警察是最接近危險的人，他們的故事很值得拍出來。李達超透露電影最初的起點，是他聽到8名中國維和警察在任務區犧牲的新聞，當時深受觸動。

劇組為求真實感，參考大量紀實資料，片中所有場景很大程度還原維和任務區實景，大到復刻整個非洲小鎮，小到描繪斷壁上極具地域特色的塗鴉，美術組用半年時間搭建。裝甲車、頭盔、槍彈等道具都是1:1還原，重火力槍戰、追車爆炸、刺激肉搏等鏡頭均由實拍完成。

維和小隊所駕駛的車輛，都是中國維和警察防暴隊實際執行任務時使用的真實規格裝甲車，演員們也體驗到維和警察在裝甲車內的艱辛，「一到車裏就像蒸桑拿」。劇組邀請多名曾參與海外維和任務的原維和警察在片場全程指導及把關，擔任電影顧問、曾兩次赴海外維和的和曉君警官說：「片中出現的場景和道具，都讓我想起自己身處任務區時的回憶。」他認證演員們的頭盔、防彈衣、警務腰帶、槍彈重量和外觀都是1:1還原。

黃景瑜形容角色面冷心暖

電影中余衛東（黃景瑜飾）、楊震（王一博飾）、丁慧（鍾楚曦飾）等中國維和警察防暴隊肩負使命，遠赴異國他鄉，深入戰火紛飛的地區執行維和任務。

黃景瑜用「面冷心暖」形容飾演的分隊隊長角色，雖平時看起來沉默寡言，但每當隊員遇到危險時，衝在最前面的永遠是隊長余衛東；王一博談到他演的楊震，作戰能力很強，逐漸成長為團魂滿滿的「中流砥柱」，在戰火的磨練中不斷進階；鍾楚曦解讀角色丁慧，總能在面對危險時奮不顧身，「這既是維和警察的使命，保護孩子更是出於本能」。

監製劉偉強讚王一博很拼

劉偉強談到《維和防暴隊》的選角標準，「身手了得、協調性高、語言天賦等都是考慮因素，但最重要的一條是要有『精氣神』。王一博為演繹楊震角色增重10多磅，開拍前跟其他演員學習射擊及鍛煉體能，應付大量高難度的動作場面」。他讚王一博很拼，努力學習演出動作戲，證明他們選對了演員。至於黃景瑜、歐豪等演員，劉偉強說：「他們型、帥、酷，穿上維和警察的制服，相信觀眾一定會喜歡。」