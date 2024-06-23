明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

被惡意中傷懶得反擊 顏米羔申資助獲批 自導自演恐怖片

【明報專訊】唱歌時眉頭緊皺、眼神流露一團火是顏米羔個人特色，加上紮實唱功，早前在無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》贏得季軍。他最初用真名「顏金達」參加海選面試，後來覺得用藝名顏米羔較親切，「讀小四時，家姐幫我改英文名Michael，因為嫌普通，於是寫成Mic-Go，中文名就跟住寫米羔，用羔羊個羔，感覺好似善良啲，便一直沿用至今，反而有人誤以為金達才是我藝名」。

夢想出歌開個唱拍劇

曾任職電影導演、婚禮和演唱會海報攝影師，以及保險理財顧問，顏米羔賽後簽約無綫成為歌手，認為從幕後轉到幕前分別不大，「做導演時，我經常親自為演員示範，同時又喜歡唱歌，有人覺得我唱歌時似在做戲，就是想讓大家聯想到更多畫面。多年以來，我夢想有屬於自己的歌曲、開個人演唱會，如果有機會拍劇也可以一試」。堅持行創作路的顏米羔認為做導演需要跟其他人多方面配合，由籌備、製作到完成，過程較漫長；歌手則可以較自我和直接。他興奮表示之前向「電影發展基金」申請資助已獲批，正籌備一部恐怖片，將會執導兼演出。他透露中學時參與校內的舞台劇演出，之後成為導演，對演戲有更多了解，所以不擔心挑戰演技。

43歲顏米羔稱Beyond金曲《海闊天空》是他心聲，因自覺有種使命感，很想用自己力量去感染人，即使生活遇到大小困難，或受很多環境因素限制，都要帶着笑容勇敢面對。

一定無譚輝智咁可愛

顏米羔說在《中年2》比賽期間，外界對某些參賽者作出跟唱歌無關的惡意中傷，他是過來人，所以感同身受，「我有看過網民對我的負評，當然總有少少影響到情緒，如果直接批評、鬧我都無問題，最反感是煽動其他人一齊去憎恨我，這就不好。看完負評唯有深呼吸，懶得反擊，可能自己個樣生得不好，予人囂張的錯覺，最重要一定無譚輝智咁可愛啦！」

談到感情事，顏米羔表示目前單身，2022年底正式離婚，雙方和平分手，「我們由中學開始拍拖到結婚，一起經歷很好，可能一齊時間太耐，已失去那種感覺。自知有藝術家脾氣，對掙錢沒有好高要求，40歲人才懂得現實，要為自己未來生活做定保障。記得初任職保險理財顧問，遭一些所謂朋友嘲諷導演撈唔掂，要走去做保險」。

學習同金錢做「朋友」

顏米羔稱當導演不是為掙錢，是人生夢想，但實現夢想前，必先要面對生活問題，所以現在不會放棄任何搵錢機會，抱着有job接job心態，無論是導演、攝影師、演員或歌手，任何範疇都不介意分身應付，笑言要學習同金錢做「朋友」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕顏米羔

上 / 下一篇新聞