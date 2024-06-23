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娛樂

公院留醫5日如坐監 文頌男明白「無錢就等死」

【明報專訊】前J2台主持文頌男去年10月確診罕見癌症「尤文氏肉瘤」後全面停工，先後接受化療及電療。他早前透露病情已有明顯改善，痛楚感覺少了很多，但日前因右背痛及右邊舌頭無力等問題，要召救護車入院，留醫5日。他回家後撰寫千字文，形容住院期間是噩夢，每晚瞓得不好，痛到叫救命，想攞藥時未獲立即幫助，被叫等多半小時，最後他食自己帶來的止痛藥。

「眼淚不自覺流出 完全停唔到」

文頌男表示留醫幾天如坐監，不能落樓散步，每天只可留在病房睡覺及玩手機；院方沒為他紓緩痛症，只給他平日服用的藥物，醫生亦找不出他上右背痛及右邊舌頭無力原因，最後只寫轉介信，叫他找私家醫療中心進一步檢查。他明白公立醫院人手不足，但這次經歷，令他明白到不少人說過的「有錢就有得醫，無錢就等死囉」，他透露曾親耳從醫護口中聽過這句話，「第一次聽到呢啲說話嘅時候，我係已經劇痛到瞓喺病牀度覆診緊，當時我係再一次俾個醫生拖我症，我嚴重到咁嘅時候，佢仲同我講，叫我兩三個禮拜後再返嚟覆診，再睇吓，我當時覺得自己無可能撐到多過兩日，然後我聽到呢句說話嘅時候，嗰啲眼淚不自覺流出嚟，完全停唔到」。

保持樂觀積極面對生活

文頌男稱沒埋怨公立醫院，只是埋怨自己為何那麼窮，不能去私家醫院治療。不過他認為在公立醫院經歷的挑戰及痛苦，讓他有更深刻反思及領悟，明白即使環境艱難，有好多不公事情發生在自己身上，他選擇保持樂觀同積極面對生活。他感謝每名醫護人員付出，希望公立醫院可以有改善得好的一日，令普通市民可以得到最快捷、最適切的治療。

娛樂組

相關字詞﹕尤文氏肉瘤 文頌男

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