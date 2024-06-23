明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《談判專家》票房衝破1100萬 劉青雲見周文健就笑 提議拍喜劇版

【明報專訊】劉青雲主演電影《談判專家》上映後贏口碑，票房亦理想，目前收逾1100萬元，他昨日聯同相隔30年再合作的周文健，以及楊偉倫、顏卓靈和導演邱禮濤到戲院謝票。劉青雲說太太郭藹明睇完該片都說OK。周文健形容與劉青雲「失散」30年，劉青雲讚對方搞笑，又稱很久沒拍喜劇，提議原班人馬拍《談判專家》喜劇版，又取笑拍檔吳鎮宇，「鎮宇不介意別人比他好戲，但不能靚仔及Chok過他」。

記者：柯美

劉青雲、周文健、楊偉倫、顏卓靈及導演邱禮濤昨日到太古城戲院出席《談判專家》謝票場，現場公布票房收逾1100萬元，觀眾反應熱烈。對於票房破千萬，劉青雲表示沒特別留意數字，但聽到好多朋友都說好睇，太太郭藹明亦說OK。有否讚演得好？他說：「都是說OK。（讚吳鎮宇演得更好？）咁又無，不過鎮宇真係演得好好。」他希望電影有更好成績。

周文健：失散30年重逢

周文健表示跟劉青雲相隔30年再合作，「我們失散30年重逢，當年合作《七月十四》，青雲說不是我做得好笑，是見到我忍笑個樣才笑」。劉青雲指對方忍笑的樣子真的很搞笑，「他好大隻，但好好人，好玩得，所以我經常『恰』他、打他，合作得好開心，無邊個可以𧨾到我開心，只有他，見到他就忍不住笑」。有提議下次合作拍喜劇，他們聞言異口同聲讚好，劉青雲說：「我都想拍喜劇，因為拍了好多年嚴肅戲，而且成個世界好似愈來愈嚴肅，想拍部開心戲令大家開心。不過拍喜劇要引人笑不容易，我都好耐無拍笑片，驚連自己都不覺得好笑。」他提議開拍《談判專家》喜劇版，由原班人馬演出。

青雲：不可以Chok過吳鎮宇

周文健大表贊成，稱拍攝《談》片時，未埋位見劉青雲與吳鎮宇的對話已很好笑，「他們兩個好熟又聰明，對白好笑、好快，好似打乒乓波一樣，你來我接」。劉青雲笑說：「唔熟就唔會插他，鎮宇不介意你好戲過他，但不可以靚仔和Chok過他。（不怕鎮宇嬲？）他不會嬲我，之前我們在內地宣傳，有人問可否對調角色演出，我直接話當然得，但鎮宇就未必得。」

顏卓靈為青雲趕返港謝票

顏卓靈與楊偉倫得知劉青雲提議開拍《談判專家》喜劇版大感興奮，楊偉倫大讚青雲演喜劇好睇，對方主演的《嚦咕嚦咕新年財》睇過很多次。顏卓靈不敢說自己有喜劇細胞，「能與心中男神青雲合作，唔得都要得。我正在內地拍戲，知道與青雲一起謝票，專程趕返港，之後他再謝票，我會照跟」。對於片中1990年代造型被指似日本女星酒井法子，她感榮幸，指對方是經典女神，似美女很開心。

楊偉倫髮型似「信一」心滿意足

楊偉倫表示在現場都覺得顏卓靈似酒井法子，自己亦被指髮型似《九龍城寨之圍城》中的「信一」劉俊謙，「我都幾想似他咁靚仔、有型」。顏卓靈說：「你有才華。」楊偉倫笑說：「話髮型似已心滿意足！」

記者：柯美

相關字詞﹕周文健 顏卓靈 吳鎮宇 楊偉倫 劉青雲 談判專家

上 / 下一篇新聞