《談判專家》票房衝破1100萬 劉青雲見周文健就笑 提議拍喜劇版

記者：柯美

劉青雲、周文健、楊偉倫、顏卓靈及導演邱禮濤昨日到太古城戲院出席《談判專家》謝票場，現場公布票房收逾1100萬元，觀眾反應熱烈。對於票房破千萬，劉青雲表示沒特別留意數字，但聽到好多朋友都說好睇，太太郭藹明亦說OK。有否讚演得好？他說：「都是說OK。（讚吳鎮宇演得更好？）咁又無，不過鎮宇真係演得好好。」他希望電影有更好成績。

周文健：失散30年重逢

周文健表示跟劉青雲相隔30年再合作，「我們失散30年重逢，當年合作《七月十四》，青雲說不是我做得好笑，是見到我忍笑個樣才笑」。劉青雲指對方忍笑的樣子真的很搞笑，「他好大隻，但好好人，好玩得，所以我經常『恰』他、打他，合作得好開心，無邊個可以𧨾到我開心，只有他，見到他就忍不住笑」。有提議下次合作拍喜劇，他們聞言異口同聲讚好，劉青雲說：「我都想拍喜劇，因為拍了好多年嚴肅戲，而且成個世界好似愈來愈嚴肅，想拍部開心戲令大家開心。不過拍喜劇要引人笑不容易，我都好耐無拍笑片，驚連自己都不覺得好笑。」他提議開拍《談判專家》喜劇版，由原班人馬演出。

青雲：不可以Chok過吳鎮宇

周文健大表贊成，稱拍攝《談》片時，未埋位見劉青雲與吳鎮宇的對話已很好笑，「他們兩個好熟又聰明，對白好笑、好快，好似打乒乓波一樣，你來我接」。劉青雲笑說：「唔熟就唔會插他，鎮宇不介意你好戲過他，但不可以靚仔和Chok過他。（不怕鎮宇嬲？）他不會嬲我，之前我們在內地宣傳，有人問可否對調角色演出，我直接話當然得，但鎮宇就未必得。」

顏卓靈為青雲趕返港謝票

顏卓靈與楊偉倫得知劉青雲提議開拍《談判專家》喜劇版大感興奮，楊偉倫大讚青雲演喜劇好睇，對方主演的《嚦咕嚦咕新年財》睇過很多次。顏卓靈不敢說自己有喜劇細胞，「能與心中男神青雲合作，唔得都要得。我正在內地拍戲，知道與青雲一起謝票，專程趕返港，之後他再謝票，我會照跟」。對於片中1990年代造型被指似日本女星酒井法子，她感榮幸，指對方是經典女神，似美女很開心。

楊偉倫髮型似「信一」心滿意足

楊偉倫表示在現場都覺得顏卓靈似酒井法子，自己亦被指髮型似《九龍城寨之圍城》中的「信一」劉俊謙，「我都幾想似他咁靚仔、有型」。顏卓靈說：「你有才華。」楊偉倫笑說：「話髮型似已心滿意足！」

記者：柯美