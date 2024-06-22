明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

愛瑪史東新片首映 康城影帝謝西派蒙斯現身

【明報專訊】《可憐的東西》導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）、金像影后愛瑪史東（Emma Stone）與拍檔威廉達福（Willem Dafoe）再度合作新片《Kinds of Kindness》，前日在紐約舉行首映禮，愛瑪穿著Louis Vuitton黑色透視長裙亮相，就算《美帝崩裂》謝西派蒙斯（Jesse Plemons）憑此片贏得康城影帝，加上其妻「蜘蛛女」姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）撐場，風頭仍難及得上，更遑論跟樂壇天后Taylor Swift分手多時的《比利林恩的中場戰事》祖艾雲（Joe Alwyn），只能淪為陪襯。

《Kinds of Kindness》由三個短篇故事結合而成，包括從沒選擇權的男人嘗試掌控自己生命、警察為失蹤妻子突然重現卻彷彿變成另一人而驚恐，以及一個女人決心找出某個注定成為偉大精神領袖的人。《Kinds of Kindness》昨日在美國開畫，暫未知成績如何。

另一方面，愛迪梅菲（Eddie Murphy）偕模特兒妻子Paige Butcher、女兒Bria、Shayne Audra及Bella出席比華利山舉行的Netflix新片《妙探出差：艾索·福里》（Beverly Hills Cop: Axel F）首映禮，英國《每日郵報》戲謔此活動更似「家庭聚會」。此片是《妙探出差》系列第4集，比1994年上映第3集足足相隔30年，難怪演員陣容面目全非，換上《潛行凶間》祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）及《渾身是勁》奇雲貝根（Kevin Bacon）等參演，將於7月3日在Netflix上架。

相關字詞﹕祖瑟夫哥頓利域 奇雲貝根 愛迪梅菲 姬絲汀鄧絲 謝西派蒙斯 威廉達福 愛瑪史東 尤格藍西莫

上 / 下一篇新聞