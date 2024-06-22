愛瑪史東新片首映 康城影帝謝西派蒙斯現身

《Kinds of Kindness》由三個短篇故事結合而成，包括從沒選擇權的男人嘗試掌控自己生命、警察為失蹤妻子突然重現卻彷彿變成另一人而驚恐，以及一個女人決心找出某個注定成為偉大精神領袖的人。《Kinds of Kindness》昨日在美國開畫，暫未知成績如何。

另一方面，愛迪梅菲（Eddie Murphy）偕模特兒妻子Paige Butcher、女兒Bria、Shayne Audra及Bella出席比華利山舉行的Netflix新片《妙探出差：艾索·福里》（Beverly Hills Cop: Axel F）首映禮，英國《每日郵報》戲謔此活動更似「家庭聚會」。此片是《妙探出差》系列第4集，比1994年上映第3集足足相隔30年，難怪演員陣容面目全非，換上《潛行凶間》祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）及《渾身是勁》奇雲貝根（Kevin Bacon）等參演，將於7月3日在Netflix上架。