《飢餓遊戲》當奴修打蘭病逝 享年88歲 曾演馮小剛《大腕》

當奴修打蘭1935年在加拿大聖約翰市出生，大學時已參與戲劇演出，其後到美國發展，1967年憑《十二金剛》鋒芒初露，並接拍《風流軍醫俏護士》、《鐵甲雄師突擊戰》及《花街殺人王》等，與後者女主角珍芳達（Jane Fonda）傳緋聞。當奴亦曾參演2001年內地片《大腕》，該片由馮小剛執導，葛優及關之琳主演，講述當奴扮演蜚聲國際的大導演泰勒，新片選在中國取景，怎料中途猝逝，製作團隊決定要為其風光大葬。當奴戲路縱橫，卻從未獲奧斯卡提名，直至2018年獲美國演藝學院頒發終身成就獎。

家庭生活方面，當奴修打蘭曾經三度結婚，育有5名子女，首任前妻Lois May Hardwick是學校教師，基夫修打蘭是他跟第二任前妻Shirley Douglas所生；1972年再娶加拿大女演員Francine Racette。當奴死訊曝光後，曾跟他合作《烈火雄心》的導演朗侯活（Ron Howard）發表聲明，稱讚對方「史上最有智慧、有趣和令人着迷的電影演員」；其他圈中人包括《複雜關係》男星艾力寶雲（Alec Baldwin）、《行屍》諾文雷迪斯（Norman Reedus）、歌手Michael Buble等亦透過社交媒體留言悼念。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）更讚揚當奴是個「擁有強烈的存在感，星途光芒四射，真正偉大的加拿大演員」。