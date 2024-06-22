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娛樂

《飢餓遊戲》當奴修打蘭病逝 享年88歲 曾演馮小剛《大腕》

【明報專訊】《飢餓遊戲》加拿大男星當奴修打蘭（Donald Sutherland）前日因長期病於邁阿密逝世，享年88歲。其《24》演員兒子基夫修打蘭（Kiefer Sutherland）透過社交媒體公布死訊，「我懷着沉痛心情宣布，爸爸當奴修打蘭已離開我們。對我來說他是電影史上最重要的演員之一，無論是好人、壞蛋抑或丑角，他都應付自如。他熱愛演戲，別無所求，活出精彩人生」，並上載父子黑白合照悼念。

當奴修打蘭1935年在加拿大聖約翰市出生，大學時已參與戲劇演出，其後到美國發展，1967年憑《十二金剛》鋒芒初露，並接拍《風流軍醫俏護士》、《鐵甲雄師突擊戰》及《花街殺人王》等，與後者女主角珍芳達（Jane Fonda）傳緋聞。當奴亦曾參演2001年內地片《大腕》，該片由馮小剛執導，葛優及關之琳主演，講述當奴扮演蜚聲國際的大導演泰勒，新片選在中國取景，怎料中途猝逝，製作團隊決定要為其風光大葬。當奴戲路縱橫，卻從未獲奧斯卡提名，直至2018年獲美國演藝學院頒發終身成就獎。

家庭生活方面，當奴修打蘭曾經三度結婚，育有5名子女，首任前妻Lois May Hardwick是學校教師，基夫修打蘭是他跟第二任前妻Shirley Douglas所生；1972年再娶加拿大女演員Francine Racette。當奴死訊曝光後，曾跟他合作《烈火雄心》的導演朗侯活（Ron Howard）發表聲明，稱讚對方「史上最有智慧、有趣和令人着迷的電影演員」；其他圈中人包括《複雜關係》男星艾力寶雲（Alec Baldwin）、《行屍》諾文雷迪斯（Norman Reedus）、歌手Michael Buble等亦透過社交媒體留言悼念。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）更讚揚當奴是個「擁有強烈的存在感，星途光芒四射，真正偉大的加拿大演員」。

相關字詞﹕關之琳 馮小剛 大腕 基夫修打蘭 飢餓遊戲 當奴修打蘭

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