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娛樂

木村拓哉《Believe》結局收視破頂 逆轉勝《Anti Hero》 膺今季日劇冠軍

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉主演朝日電視台65周年台慶劇《Believe-為你架起的橋樑》，4月開播以來收視節節下降，上周跌至全劇最低位的9.1%；反觀長谷川博己主演TBS的《Anti Hero》一路領跑，幾乎全季保持雙位數佳績。《Believe》前晚播出第9集結局，收視急升4.1個百分點至13.2%，不單刷新全劇最高紀錄，更反勝《Anti Hero》成為春季日劇收視冠軍。香港觀眾可以透過煲劇平台「黃Viu」收看《Believe》，《Anti Hero》則在影視串流平台myTV SUPER上架。

《Believe》故事講述日本大型建築商「帝和建設」的土木設計部部長狩山陸（木村拓哉飾），負責龍神大橋興建計劃，施工期間發生嚴重事故，大橋倒塌多人死傷。狩山陸在公司高層磯田典孝（小日向文世飾）游說下，獨自負上刑責，結果判監一年半。其後得悉妻子（天海祐希飾）患癌噩耗，餘命不足一年，狩山陸為了推翻判決，查明事故真相，決定冒險逃獄。

網民讚情節感人

最後一集講狩山陸逃獄後再次被捕，但他絕不放棄，終於揪出策劃塌橋「意外」的幕後黑手；雖能洗脫嫌疑，遺憾其妻已離世，只能幻想在她陪伴下，二人把臂同行，欣賞古橋美景。結局播出後，網民大讚情節感人，「看罷忍不住淚流滿面」、「木村讀出天海書信一幕，令我感動到喊」。

《Believe》結局收視錄得13.2%，超越《Anti Hero》周日（16日）播出最後一集的12.8%佳績，刷新今季黃金時段日劇最高紀錄。不過，若以全劇平均收視計算，長谷川博己主演的法庭劇《Anti Hero》，仍以10.8%險勝《Believe》的10.3%，雙方互有勝負，可說打成平手。

《Believe》上周完成拍攝工作，木村拍檔包括天海祐希、竹內涼真、上川隆也、齋藤工、小日向文世、一之瀨颯、山本舞香及北大路欣也逐一完成個人戲分，木村分別送上鮮花，又握手道別。到了木村拍完最後一場戲，天海、齋藤和一之瀨驚喜現身送抱，這日輪到木村收花，令他興奮又感動，「過去3個月拍攝期間，這個團隊已建立牢固的關係，現場有着互相信賴的感覺，值得驕傲」。

將出新碟舉行巡唱

新劇煞科之後，木村隨即投入8月14日發行最新專輯《See You There》，以及9月29日揭幕的同名巡迴演唱會宣傳工作，新碟請來8名圈中好友包括堂本剛、竹內瑪莉亞、久保田利伸等作曲，昨日亦透過社交媒體上載巡迴演唱會的海報，並留言「與工作人員開會商討巡唱的商品事宜」。今次巡唱由大阪開始，一路唱到橫濱、名古屋、宮城及福岡，直至12月25日結束。

相關字詞﹕長谷川博己 Anti Hero 小日向文世 天海祐希 Believe-為你架起的橋樑- 木村拓哉

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