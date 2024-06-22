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娛樂

【娛樂場】《猜猜我是誰》 方東昇黃曉瑩與觀眾做偵探

【明報專訊】方東昇1998年加入無綫，由實習記者做起，之後晉身主播，多年前半退居幕後，擔任新聞策劃主任兼資訊專題節目主持及監製，參與製作的新聞資訊節目有《世界零距離》系列、《長命百二歲》系列、《新聞掏寶》、《這麼遠，那麼近》、《尋人記》系列及《好睡好起》均獲好評，與黃曉瑩成為最佳拍檔。方東昇獨特的幽默感及金句，增加節目趣味。前年方東昇更憑《尋人記II》獲台慶頒獎禮最佳男主持。

跨平台新聞通識遊戲節目

方東昇上個節目《好睡好起》去年6月推出，之後繼續馬不停蹄，跟好拍檔黃曉瑩構思別具創意的新節目，今年再接再厲，炮製無綫首個跨平台新聞通識遊戲節目《猜猜我是誰》，即將在下周一（6月24日）開播。

發揮考古尋趣強項

方東昇與黃曉瑩向來擅長「考古」及「尋趣」，以獨特角度發放不一樣的新聞資訊、不一樣的感動及不一樣的趣味，這次兩人再度發揮強項，早於一年前深入新聞部檔案室，尋找昔日香港具標誌性的人、地、事，蒐羅從未曝光的珍貴片段，重溫大人物小故事和小人物大故事，《猜猜我是誰》每集不長於3分鐘的新聞短片，齊齊來個帶點玩味的集體回憶之旅，又可以考考眼力和邏輯分析，跟兩名主持一起過偵探癮。

帶重要線索落區考街坊

《猜猜我是誰》破天荒與觀眾互動，在節目播出當天早上，先於無綫新聞App及facebook發布「提示圖」，到晚上播出節目，觀眾及網民可以留言競猜，「晚晚估，集集長知識」，翌日下午陸續在翡翠台、無綫新聞台、無綫新聞App及facebook公布答案。除了網上互動，主持又會帶着重要線索落區考街坊，貫徹「全城一齊估」宗旨。

新聞小花陳語翹馬敏玉加入

近日方東昇在與黃曉瑩拍攝節目宣傳片，再度大拋金句，兩人除稱「今次唔止尋人、尋回憶」，方東昇笑言：「除咗感動，新聞節目仲可以互動。」令不少觀眾期待。是次節目除方東昇與黃曉瑩外，還有「新血」新聞小花陳語翹及馬敏玉加入。至於過往參與過《長命百二歲》、《這麼遠，那麼近》、《尋人記》系列及《好睡好起》的李曉欣，去年7月已宣布離巢，今年初成為人妻。

《猜猜我是誰》

6月24日起逢周一至五晚上10時30分

翡翠台及無綫新聞台播出

（翌日下午公布答案）

相關字詞﹕黃曉瑩 方東昇 猜猜我是誰

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