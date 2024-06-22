減產享受生活 不心急談戀愛 陳瀅變佛系：要來自然會來

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

陳瀅享受目前生活，不急於拍拖，感恩身邊有不少好朋友，亦學懂放慢腳步，她說：「之前太急，一年拍幾部劇，忽略好多身邊事，現在一年拍一至兩部，讓自己有時間享受生活。我亦不習慣完了一段感情就緊接開始另一段新戀情，如果兩個人分開，會調整好自己先，若太快投入新戀情，日後對該段關係都不好。」

談JW情變欲言又止

陳瀅表示以前試過未準備好，未清楚對方性格便投入戀情，現在必先互相了解才開始，認為兩個人一起最重要夾，還要有相同理念，最美滿是找到年紀接近但思想成熟的男友。提到好友王灝兒（JW）早前宣布與男友結束6年情，陳瀅有感而發道：「人生好長，我覺得一段關係去到不是最開心的話……做人當然想開心啦。我不能代JW去答什麼，只是覺得分開未必是好可惜的事，可能會更好呢！」

JW愛情失意，專注事業發展，拍劇、唱歌又開甜品茶飲店，為未來鋪路。陳瀅未想過學好友變大忙人，亦不及JW叻女，「幾年前搞網店賣飾物，仍在經營，不過目前想專注幕前工作，未有其他創業大計，如果真的再搞生意，因為我喜歡食，會投資與食有關的生意」。

研究廚藝 逼好友試食

陳瀅以前從沒試過為家人下廚，但近年對廚藝多了研究，「不時叫朋友來我家，逼他們試我手勢，都及格甚至評分幾高。由頭盤至甜品我都應付到，例如朱敏瀚喜歡意粉，劉佩玥鍾意頭盤，JW愛飲湯，陳曉華近期減肥主力食沙律，周嘉洛就不揀擇」。她指已故外婆廚藝精湛，但沒留下食譜，後悔當年沒跟外婆學習，還有另一遺憾，就是當年在溫哥華生活，常不滿外婆對煮食工具要求多多，經常買不停手，現在終明白外婆的執著原因，好想向對方說一句對不起。

與前輩對戲做足準備

自2014年播出劇集《女人俱樂部》，陳瀅10年間參演過不少電視作品，大多數飾演跟她外形及性格貼近的角色，在《家族榮耀之繼承者》則收起貪玩吵鬧一面，飾演處事成熟冷靜及斯文淡定的「富三代」律師，她承認跟角色反差很大，「入行初期，拍《四個女仔三個BAR》已演過見習大律師，所以有少少經驗，不過今次最大挑戰是跟多名飾演大家族成員的前輩做對手戲，所以埋位拍攝前背熟對白、培養情緒，還要清楚了解每個角色的性格及關係，做足準備以免失禮人，我同自己講不能在鏡頭前怯場」。

讚羅嘉良體貼 阿佘可愛

第一次演出豪門恩怨鬥爭劇，陳瀅拍攝前不停煲劇，參考如何演鬧交戲，「當年鍾意看林峯主演的《溏心風暴之家好月圓》，記得有句經典對白『唔使驚，嫲嫲喺大廳』。從小我就看羅嘉良、許紹雄、林峯、佘詩曼及余安安等前輩演的戲，意想不到多年後有機會合作，從前輩身邊學到一些做人道理，又見識到他們對工作的態度和專業，真是獲益良多，拍完套劇，有成長了的感覺」。提起劇中飾演她父親的羅嘉良，陳瀅稱之前互不認識，拍對手戲前，羅嘉良提議先傾偈熟落後才拍攝，以助紓緩她緊張心情。她大讚羅嘉良外表非常威嚴有氣場，同時又夠細心體貼。至於飾演她堂家姐的佘詩曼（阿佘），陳瀅則大表羨慕，形容對方演技好，真人仍保持少女心，好有童真及活潑可愛。

髮型：Larry Ho

化妝：Vanessa

服裝：Isabel Marant

場地：BLACKROOM

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