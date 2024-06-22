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娛樂

陳山聰拍《反黑英雄》克服畏高 張馳豪：若炎明熹離巢感覺好奇怪

陳山聰克服畏高2樓瀡落地 袁偉豪5度拍跳海戲即病
傳炎明熹拒續約遭無綫雪藏 張馳豪不清楚︰私人事不便問

【明報專訊】陳山聰、張振朗、袁偉豪、張馳豪、張頴康、朱晨麗、姚子羚及蔣家旻等主演無綫新劇《反黑英雄》下周一（24日）首播，昨日舉行記者會，部分飾演警察演員穿制服亮相，提到早前到深水埗、旺角一帶拍外景，有市民誤以為他們是真警察問路。

朱晨麗自嘲享受被打

陳山聰近年拍劇集有不少激烈打鬥場面，今次也不例外，稱有很多黑社會街頭毆鬥和飛車追逐場面，他劇透有場戲吊威也從幾層樓高瀡帆布落地面，因本身畏高，原定由替身做，最後決定親身上陣，一個鏡頭直落，當時都幾驚。他首次飾演警察機動部隊，兒子Jaco來探班，見他穿上制服大讚有型，笑稱在兒子心中，爸爸永遠都有型。

袁偉豪演反派與陳山聰對立，在環境惡劣的廢車場打鬥，慶幸沒有受傷，又要接受體能挑戰，在寒冷天氣下在尖沙嘴海旁拍跳海戲，飲了幾啖海水後肚痛，翌日發燒。飾演女警的朱晨麗稱跟大隻佬拍對打戲，打足一日，被勒頸有窒息感覺，笑稱劇中打人又被打，都享受被人打，以前未試過，可能是受虐狂。

張振朗與幻想對象談情

姚子羚數年前與張振朗合演古裝劇《包青天再起風雲》，對手戲甚少，今次分別飾演黑幫大嫂和臥底有感情戲。張振朗自爆實現童年幻想，讀書時看姚子羚的《四葉草》，覺得很靚女，是好多男仔的幻想對象，今次沒親熱戲，期待下次再合作有機會。姚子羚說：「好，下次等我惜你！」

張馳豪首次演警察角色，讚服裝造型及道具設計細緻，每次拍攝前會檢查清楚確保沒出錯。他為角色操弗身形和曬黑，但沒有機會騷肌。提到炎明熹（Gigi）傳不與無綫續約遭雪藏？張馳豪對此不知情，「真的嗎？這是她私人事，不會多問。我的合約尚有一段時間，很多事仍要學習。（如Gigi離巢會否覺得可惜？）都會，會感覺好奇怪。始終我們一班人參加《聲夢》認識，如果她將來轉投其他公司，見面會有奇怪感覺，我會好掛住她！」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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