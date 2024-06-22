明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

「好食但難handle 會選擇唔食」 花姐曬燒雞相發聲 點醒陳瑞輝？

呂爵安跳唱拿揑準繩 化身惡魔拍MV 新歌唱出以偏概全社會病態

【明報專訊】MIRROR成員陳瑞輝（Frankie / 皮皮）圈外女友Christy連日被揭黑歷史，曾自爆感情生活混亂，疑是第三者介入Frankie與前度Hei的戀情，又拉埋江生（AK）落水，惹皮寶寶（Frankie粉絲暱稱）及鏡粉（MIRROR粉絲暱稱）不滿。Frankie前日就事件表態澄清沒有一腳踏兩船，但未有回應女友的負面傳聞。MIRROR經理人黃慧君（花姐）昨日在社交網上載全隻燒雞相，留言：「好食，但難handle，我嘅性格會選擇唔食。」被解讀為Frankie感情事發聲，不少鏡粉讚花姐一語中的，望Frankie能懸崖勒馬。

記者：劉永銳

Frankie女友Christy身分曝光後，不少網民公開她在社交平台的舊帖子及部分對話截圖，指她言行大膽出位，曾爆「見一個愛一個」自認做小三，又稱周旋在Frankie及AK之間，引起兩派粉絲不滿，鬧爆她影響兄弟感情。她又被指在Frankie與拍拖10多年舊愛Hei分手前已認識，關係曖昧，惹Frankie有出軌之嫌。Frankie對此在社交網發文澄清，稱是上一段感情結束後才開始現在這段關係，否認一腳踏兩船，希望大家不要再猜測，但未有談及女友的負面傳聞。前晚再有疑是Frankie與Christy在2022年1月的對話截圖流出，言詞親暱，當時Frankie仍未宣布跟Hei分手。

網民讚言簡意賅 似公開「教仔」

面對Frankie的感情風波，花姐昨日凌晨在社交平台限時動態上載一張完整無斬件的燒雞照片，她寫上：「好食，但難handle，我嘅性格會選擇唔食。」似有所指，被網民解讀是為Frankie與女友Christy連日來的風波發聲。不少網民讚花姐言簡意賅，似在公開「教仔」，提醒Frankie回頭是岸。又有另一截圖瘋傳，疑暗指AK曾與沈殷怡發展地下情，後者擔任過AK的歌曲MV女主角。

姜濤Anson Lo巴黎回港現疲態

MIRROR其他成員未受Frankie事件影響，繼續忙工作，姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）日前獲邀出席巴黎時裝周活動，兩人昨晨回港，獲10多名粉絲接機，大部分粉絲留在機場保安設立的粉絲區等候，惟數名粉絲選擇站在粉絲區外，機場保安最後以高身屏風遮擋她們視線。姜濤與Anson Lo約早上6時20分經特別通道步出機場，兩人略顯疲態，仍停下來讓傳媒拍照及跟粉絲打招呼。問他們與黃偉文晚餐誰負責結帳及有否瘋狂購物？兩人都未有回應，隨後乘七人車離開。另外，有指部分姜濤及Anson Lo的粉絲追偶像追到去法國，在品牌活動場外擺放櫈仔霸位，令場外出現一條長長的「櫈龍」；他們在姜濤及Anson Lo接受傳媒訪問時大聲呼叫偶像名字，聲音幾乎蓋過兩人聲線。邱士縉（Stanley）亦應品牌邀請飛往巴黎，首次到當地及首次在巴黎看時裝騷，他說：「人哋兩日一夜快閃嘅係台灣，我搭飛機嘅時間，仲耐過喺巴黎嘅時間，好值得記錄！但好開心，巴黎真係好靚。」

呂爵安邪惡造型拍新歌MV

至於呂爵安（Edan）前日推出新歌《月光奏明曲Moonlight Sonata in“E”minor》，以極度邪惡造型拍攝MV，歌曲亦一改以往曲風。他指這首歌已做了一年，為突出歌曲主題，MV造型特別，除彈琴外，亦化身成惡魔形態出現，在不同階段進化，化妝及造型好大突破，有少少煙熏眼狀、塗黑手指甲再配以道具指甲，到面上的紋愈來愈多，雙手以彩繪形式塗至漆黑，再配以黑色翅膀，是Edan未試過的邪惡造型。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕陳瑞輝（Frankie / 皮皮） 黃慧君（花姐） 呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo） 姜濤

上 / 下一篇新聞