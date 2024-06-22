「好食但難handle 會選擇唔食」 花姐曬燒雞相發聲 點醒陳瑞輝？

記者：劉永銳

Frankie女友Christy身分曝光後，不少網民公開她在社交平台的舊帖子及部分對話截圖，指她言行大膽出位，曾爆「見一個愛一個」自認做小三，又稱周旋在Frankie及AK之間，引起兩派粉絲不滿，鬧爆她影響兄弟感情。她又被指在Frankie與拍拖10多年舊愛Hei分手前已認識，關係曖昧，惹Frankie有出軌之嫌。Frankie對此在社交網發文澄清，稱是上一段感情結束後才開始現在這段關係，否認一腳踏兩船，希望大家不要再猜測，但未有談及女友的負面傳聞。前晚再有疑是Frankie與Christy在2022年1月的對話截圖流出，言詞親暱，當時Frankie仍未宣布跟Hei分手。

網民讚言簡意賅 似公開「教仔」

面對Frankie的感情風波，花姐昨日凌晨在社交平台限時動態上載一張完整無斬件的燒雞照片，她寫上：「好食，但難handle，我嘅性格會選擇唔食。」似有所指，被網民解讀是為Frankie與女友Christy連日來的風波發聲。不少網民讚花姐言簡意賅，似在公開「教仔」，提醒Frankie回頭是岸。又有另一截圖瘋傳，疑暗指AK曾與沈殷怡發展地下情，後者擔任過AK的歌曲MV女主角。

姜濤Anson Lo巴黎回港現疲態

MIRROR其他成員未受Frankie事件影響，繼續忙工作，姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）日前獲邀出席巴黎時裝周活動，兩人昨晨回港，獲10多名粉絲接機，大部分粉絲留在機場保安設立的粉絲區等候，惟數名粉絲選擇站在粉絲區外，機場保安最後以高身屏風遮擋她們視線。姜濤與Anson Lo約早上6時20分經特別通道步出機場，兩人略顯疲態，仍停下來讓傳媒拍照及跟粉絲打招呼。問他們與黃偉文晚餐誰負責結帳及有否瘋狂購物？兩人都未有回應，隨後乘七人車離開。另外，有指部分姜濤及Anson Lo的粉絲追偶像追到去法國，在品牌活動場外擺放櫈仔霸位，令場外出現一條長長的「櫈龍」；他們在姜濤及Anson Lo接受傳媒訪問時大聲呼叫偶像名字，聲音幾乎蓋過兩人聲線。邱士縉（Stanley）亦應品牌邀請飛往巴黎，首次到當地及首次在巴黎看時裝騷，他說：「人哋兩日一夜快閃嘅係台灣，我搭飛機嘅時間，仲耐過喺巴黎嘅時間，好值得記錄！但好開心，巴黎真係好靚。」

呂爵安邪惡造型拍新歌MV

至於呂爵安（Edan）前日推出新歌《月光奏明曲Moonlight Sonata in“E”minor》，以極度邪惡造型拍攝MV，歌曲亦一改以往曲風。他指這首歌已做了一年，為突出歌曲主題，MV造型特別，除彈琴外，亦化身成惡魔形態出現，在不同階段進化，化妝及造型好大突破，有少少煙熏眼狀、塗黑手指甲再配以道具指甲，到面上的紋愈來愈多，雙手以彩繪形式塗至漆黑，再配以黑色翅膀，是Edan未試過的邪惡造型。

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