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娛樂

《我推的孩子》真人演出日劇11月播 電影年底接檔 齋藤飛鳥重現主角遇刺場面震撼

【明報專訊】日本人氣漫畫《我推的孩子》累計銷量高達1650萬冊，去年4月推出電視動畫，二人組合YOASOBI唱主題曲《Idol》熱爆全球，YouTube點播次數接近5億，更成為日本首支登上美國Billboard冠軍的歌曲。《我推的孩子》今年初宣布改編拍成真人演出日劇及電影，昨日落實新劇11月28日在影視串流平台Prime Video上架，電影緊接12月20日登場，同時公開首條預告片，女團乃木坂46前成員齋藤飛鳥重演主角星野愛遭狂迷刺殺身亡一幕，場面震撼令人難忘。

文：蘇珮欣

《我推的孩子》故事講述日本人氣偶像星野愛在鄉下醫院秘密產子，剛巧由她的粉絲五郎擔任主診醫生，豈料狂迷跟蹤而至，五郎先遭殺害。令人意想不到的是，五郎跟另一女粉絲死後帶着前世記憶，轉世成為星野愛的龍鳳胎子女阿奎亞和露比。星野愛其後亦遭狂迷刺殺，她的子女長大後，繼承亡母遺志，加入演藝界之餘，同時尋找生父及殺母仇人。

粉絲擔心破壞原著

同名漫畫2020年推出後大受歡迎，今年宣布開拍真人演出電影及劇集，同時公開主角陣容及造型。乃木坂46前成員兼日版《那些年，我們一起追的女孩》主角齋藤飛鳥飾演人氣偶像星野愛，未婚誕下一對龍鳳胎阿奎亞及露比，分別由《VIVANT》櫻井海音及《最好的老師》齊藤渚扮演，《勿說是推理》原菜乃華飾演童星出身的有馬佳奈，女演員黑川茜及網紅MEM CYO分別由《最好的老師》茅島水樹及《一兆遊戲》Ano演出。

製作公司昨日宣布，日劇《我推的孩子》11月28日透過影視串流平台Prime Video上架，電影緊接12月20日開畫。從長約45秒的預告片段可見，人氣女團「B小町」主將星野愛在台上又唱又跳，無論歌手造型抑或台下粉絲的紅色應援燈，都跟漫畫如出一轍；接着阿奎亞、露比、有馬佳奈及MEM CYO等角色造型同樣跟足原著，預告同時出現阿奎亞加入演藝界、拍攝戀愛真人騷、新一代B小町出道、星野愛遇襲等經典場面。日媒指《我推的孩子》自從宣布開拍真人版後，惹起網民熱議，有人擔心破壞原著。直至預告曝光，粉絲大讚Ano扮演MEM CYO還原度最高，亦有歌迷表示能夠再次欣賞齋藤飛鳥當偶像歌手的風采，既興奮又感動。

動畫第2季下月播

《我推的孩子》漫畫目前仍在連載，電視動畫第2季亦已落實下月3日首播，故事承接上季，講述阿奎亞參演舞台劇的故事。香港觀眾可透過黃Viu及Netflix收看首季，至於第2季雖未正式公布，據悉仍會緊貼日本上架。

相關字詞﹕真人版劇集 真人版電影 日本漫畫 齋藤飛鳥 我推的孩子

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