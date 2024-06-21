【娛樂場】《香港必食40道菜》 重現瀕臨失傳中菜

邀名廚分享烹飪心得

節目共15集，介紹40道傳統正宗、幾近失傳的中菜，節目每集均請來名廚，包括洪家種、馮健偉、陳永瀚、李漢華及江建英等，跟3名主持分享各自拿手經典菜式。Billy師傅憑多年來對美食的鑽研，在每集「大廚小秘密」環節中分享烹飪秘笈，深入廚房重地跟廚師交流烹飪心得，例如烹調避風塘椒麻瀨尿蝦，大廚分享處理瀨屎蝦的秘技好實用，讓觀眾可以跟住大廚學習最上乘隱藏廚技。

Billy師傅揀美食有壓力

Billy師傅是資深廚務顧問、世界廚師協會認可國際比賽評判，入廚經驗近50年，他認真介紹每道菜，有不一樣的主持風格，又邀得多個名廚亮相，加上他在節目分享很多飲食業的小知識，包括菜式名稱的由來、當年的侍應被稱「鴨仔」，還有廚房的分工及工序，讓觀眾知多一點點。他笑言做《香港必食40道菜》有壓力，「為兩名靚女主持揀選美食都有壓力，因為佢哋未到年紀食懷舊菜，好開心今次發掘到新菜式及一些懷舊菜，畀佢哋食番個原味」。

黃靜藍難忘「仙鶴神針」

黃靜藍是HOY TV飲食節目的常駐主持，不只會說「好食」，她說：「平時拍飲食節目多數在錄影廠，今次夢想成真可以跟Billy師傅出來食幾近失傳的懷舊菜，所以好開心，最深刻係食『仙鶴神針』，聽個名已經好勁，好似宮廷菜，一食又真係好犀利！」

阿Yu：盡情enjoy每一餐

阿Yu首次做飲食節目主持，但另一身分是做食材供應工作，故對食材有認識，她說：「其實我都鍾意食嘢，今次做主持，開心可一邊玩一邊食，會盡情enjoy每一餐。有時好難知道餐廳的隱藏菜式，拍節目可以食完再話畀朋友聽，帶佢哋去食。」

節目介紹的菜式，包括昔日廣州四大酒家名菜，幾近失傳的江南百花雞，拆解這道菜式如何「見雞不是雞、吃雞不見雞」；由「下欄菜」變成經典的「蜜汁鴨腳包」；順德菜館品嘗傳統順德手工菜「仙鶴神針」，這道菜以素翅、頂鴿及高湯燉製，做法好考功夫；還有老北京的家常小食芥末墩、一品鵝、古法糯米雞、田雞扣肚尖等，如武俠小說才有的瀕臨失傳中菜在節目重現。

《香港必食40道菜》

HOY TV

逢周一至五晚上8時30分