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娛樂

陳瑞輝否認曾一腳踏兩船 無提女友Christy負面傳聞惹粉絲不滿

【明報專訊】MIRROR成員陳瑞輝（Frankie / 皮皮）去年平安夜公布新戀情，透露女友是圈外人，說待相處舒服才介紹給隊友認識。皮寶寶（粉絲暱稱）沒呷醋，祝福Frankie的新戀情，女友Christy的身分一直好神秘，直至早前宣示主權，在《Hi MIRO！見面祭》現身，又在社交平台跟Frankie對話令身分曝光。皮寶寶初時對「皮嫂」現身表歡迎，但她被揭黑歷史，曾自爆感情生活混亂，疑是第三者介入Frankie與前度Hei的戀情，又拉埋江生（AK）落水，自認周旋在兩男之間。昨日Frankie就傳聞首度表態，澄清自己沒一腳踏兩船，但有關女友的負面傳聞沒提及。有皮寶寶不滿Frankie，表示要「退坑」，亦有鏡粉留言鬧爆Frankie不要陀累MIRROR。

Frankie的圈外女友Christy在社交平台以性感示人，原來她曾參加ViuTV《尾二一屆口罩小姐選舉》，現在的外形大進化。有網民公開Christy社交平台舊帖子及部分對話截圖。Christy曾自爆「見一個愛一個」，更表示周旋在Frankie及AK之間，令不少網民嘩然。Christy又在帖文中自認做小三，稱玩厭後就將關係告知男友的正印，「其實我真係志在有個人陪我周圍去，𧨾吓我㗎咋﹗我都覺得做佢條女真係好陰公……」又有網民從蛛絲馬迹發現Christy在2021年12月已跟Frankie認識，她聲稱獲對方邀請到屋企Chill，又指Frankie經常傳照片給她。Frankie在2022年中公布跟拍拖逾10年的舞蹈員舊愛Hei分手，就Christy所稱，她跟Frankie早已開始曖昧。

稱繼續進步報答皮寶寶

昨日Frankie就傳聞在社交平台回應，表示跟Hei分手後才開始跟Christy發展戀情，但未有回應女友的負面傳聞及曾周旋他及AK之間的事。Frankie寫道：「最近一啲有關我私人生活嘅報道，為皮寶寶同支持我嘅你哋帶嚟困擾，我好抱歉。同時都想澄清，我係喺上一段感情結束後，先正式開始𠵱家呢一段關係，希望大家唔好再猜測。另外，以前嘅我，唔了解自己好睇嘅地方，喺舞台放鬆唔到，無信心。我開心大家最近睇到我嘅轉變，睇到我自信咗，開朗積極咗，打開咗自己，畀到更多好睇嘅自己給大家睇。我知道呢啲注意絕對得來不易，我嘅轉變，知道大家都感受到。最後，感謝你哋嘅體諒同支持，我會繼續進步，繼續做好，成為一個更好嘅自己，去報答所有皮寶寶同支持我嘅你哋。再次感謝大家。」

有粉絲感失望要「退坑」

Frankie的解釋未能撲滅粉絲的怒火，認為他的表態是繼續跟Christy的戀情，有留言提醒他帶眼識人，也有批評他眼光好差，指現任Christy跟舊愛Hei無得比。有斥Frankie繼續講大話，對他感失望要「退坑」。

姜濤Anson Lo法國會黃偉文

另外，MIRROR成員姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）獲邀到法國巴黎出席時裝周活動，行程緊密，兩人皆在社交平台為品牌做宣傳，又在時裝展現場接受多間傳媒訪問，介紹自己身上的衣服。填詞人黃偉文（Wyman）由英國飛到法國跟姜濤與Anson Lo睇騷，活動後更一同食飯敘舊。Wyman留言稱早於3月已跟兩人夾時間，6月在法國見面，但夾了多次也未成事，曾想放棄，終於大家犧牲瞓覺時間在巴黎食飯食到半夜。Wyman又說被他們偷偷埋單。姜濤與Anson Lo享受法國之旅，完成工作後便趕返港繼續工作。

娛樂組

相關字詞﹕盧瀚霆（Anson Lo） 姜濤 陳瑞輝（Frankie，皮皮）

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