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娛樂

金秀賢膺最喜愛電視演員

【明報專訊】韓國調查機構蓋洛普（Gallup）昨日公布最喜愛藝人的民調結果。調查於今年3月底至4月初進行，近1800名13歲以上韓國人參與，選出最喜愛的電視演員、電影演員、歌手及搞笑藝人，合共4個類別。

高收視劇集《淚之女王》男女主角金秀賢與金智媛，齊齊榮登最喜愛電視演員冠亞軍，金秀賢以6.4%得票率稱冠，金智媛則與《戀人》南宮民同樣以2.9%得票率，並列亞軍。《美好世界》車銀優與金南珠，雙雙佔第4位。其餘打入十大的依次為《高麗契丹戰爭》崔秀宗、《財閥家的小兒子》宋仲基、《搜查班長1958》崔佛岩、《雖然不是英雄》高斗心及《小女子》金高恩。

電影演員方面，《破墓》崔岷植以8.1%得票率稱冠，《犯罪都巿》系列的馬東石及《孩子轉運站》宋康昊，分別以7.1%及7%得票率，位列第2及第3；其餘十大最喜愛電影演員，依次為《烏托邦浩劫》李秉憲、《5時恭候的證人》鄭雨盛、《獵戰》李政宰、《12.12：首爾之春》黃政民、《閨密盜賞團》金惠秀、《破墓》金高恩及《殺人者的難堪》孫錫九。

歌手方面，韓國傳統演歌男歌手林英雄，以10.3%得票率成為最喜愛韓國歌手，緊隨其後是樂壇天后IU及第3位的防彈少年團（BTS）。長壽節目《Running Man》主持劉在錫則以35%得票率，大比數成為最喜愛搞笑藝人，《我家的熊孩子》申東燁及《認識的哥哥》姜虎東分別拿下亞季軍。

另一方面，《淚之女王》下周四（27日）於首爾開設主題Pop-Up Store，售賣一系列劇集精品。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕金智媛 金秀賢

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