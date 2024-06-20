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娛樂

《柏捷頓家族3》下半首播再登收視榜首 《龍之家族2》直播成績不及上季

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公6月10至16日收視，《柏捷頓家族：名門韻事3》上周四（13日）播出下半部餘下4集，結果由之前的季軍位置重返英語節目收視榜首，不過觀看次數以70萬的差距，總冠軍寶座讓位給法國片《巴黎深淵》。《權力遊戲》前傳《龍之家族2》本月16日在有線頻道HBO首播，觀看人次780萬，比上季下跌逾兩成，但在串流平台Max的收視則刷新了該台紀錄。

《柏捷頓家族：名門韻事》首兩季分佔Netflix英語節目史上最高收視第4及第9位；第3季分上下兩部分推出，上半部4集上月首播，首周錄得4510萬看次數，成為《柏》劇系列最佳開播成績，而且連續3周登頂，直到第4周才跌落第3位。下半部4集上周四上架，共2800萬觀看次數，在英語節目收視榜重登榜首，不過落後《巴黎深淵》70萬觀看次數，未能拿下總冠軍。《柏》劇首兩季依然上榜，分別位列第6及第9。第2至5位順次為《鹿角男孩3》、真人騷《尋找絕配情人2》、《布偶尋蹤》、《極宅女孩》；紀錄片集《希特拉與納粹：惡行審判》與《為魔起舞：TikTok網紅異教大解密》則位列第7及第8；《絕命毒師》拜仁康斯頓（Bryan Cranston）主演的《法官大人》則排第10位，不過港區Netflix未有上架。

《巴黎深淵》以2870萬觀看次數，蟬聯非英語電影榜冠軍，雖然只是第2周上架，已打入Netflix史上最高收視非英語電影第5位，亦是上周Netflix的總冠軍節目。印度片《雙雄合璧》及波蘭《極惡原色：腥紅血岸》分佔亞季，《哥斯拉-1.0》則跌出三甲佔殿軍位置。《情迷假殺手》以1370萬觀看次數蟬聯英語電影榜收視冠軍，舊片《同仇殺機》及《職業特工隊：死亡清算上集》緊隨《情》片之後，不過《職》片未有在港區Netflix上架。

非英語節目方面，上周幾乎是日韓天下；韓劇《名校的階梯》以630萬觀看次數蟬聯冠軍，《雖然不是英雄》、《The 8 Show》及《淚之女王》等韓劇分佔第3、第6及第8位。日本則以動畫最受歡迎，《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》和《怪獸8號 》位列第4、第9及第10。西班牙劇《一個都不能多》穩佔亞軍，紀錄片集《環法單車賽：疾風飛輪》和印尼的《喬可安華：惡夢與美夢》則分別排第5及第7位。

《權力遊戲》另一前傳已開鏡

被譽為神劇的《權力遊戲》曲終人散多時，前傳《龍之家族》2022年首播亦錄得佳績，首集有1000萬觀衆；第2季周日（16日）播出，錄得780萬觀衆，比上季下跌超過兩成。不過在串流平台Max錄得破紀錄的單日成績。另一方面，《權力遊戲》另一前傳《A Knight of the Seven Kingdoms》已在北愛爾蘭開鏡，並發放了首張照片。

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