《柏捷頓家族3》下半首播再登收視榜首 《龍之家族2》直播成績不及上季

《柏捷頓家族:名門韻事》首兩季分佔Netflix英語節目史上最高收視第4及第9位;第3季分上下兩部分推出,上半部4集上月首播,首周錄得4510萬看次數,成為《柏》劇系列最佳開播成績,而且連續3周登頂,直到第4周才跌落第3位。下半部4集上周四上架,共2800萬觀看次數,在英語節目收視榜重登榜首,不過落後《巴黎深淵》70萬觀看次數,未能拿下總冠軍。《柏》劇首兩季依然上榜,分別位列第6及第9。第2至5位順次為《鹿角男孩3》、真人騷《尋找絕配情人2》、《布偶尋蹤》、《極宅女孩》;紀錄片集《希特拉與納粹:惡行審判》與《為魔起舞:TikTok網紅異教大解密》則位列第7及第8;《絕命毒師》拜仁康斯頓(Bryan Cranston)主演的《法官大人》則排第10位,不過港區Netflix未有上架。

《巴黎深淵》以2870萬觀看次數,蟬聯非英語電影榜冠軍,雖然只是第2周上架,已打入Netflix史上最高收視非英語電影第5位,亦是上周Netflix的總冠軍節目。印度片《雙雄合璧》及波蘭《極惡原色:腥紅血岸》分佔亞季,《哥斯拉-1.0》則跌出三甲佔殿軍位置。《情迷假殺手》以1370萬觀看次數蟬聯英語電影榜收視冠軍,舊片《同仇殺機》及《職業特工隊:死亡清算上集》緊隨《情》片之後,不過《職》片未有在港區Netflix上架。

非英語節目方面,上周幾乎是日韓天下;韓劇《名校的階梯》以630萬觀看次數蟬聯冠軍,《雖然不是英雄》、《The 8 Show》及《淚之女王》等韓劇分佔第3、第6及第8位。日本則以動畫最受歡迎,《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》和《怪獸8號 》位列第4、第9及第10。西班牙劇《一個都不能多》穩佔亞軍,紀錄片集《環法單車賽:疾風飛輪》和印尼的《喬可安華:惡夢與美夢》則分別排第5及第7位。

《權力遊戲》另一前傳已開鏡

被譽為神劇的《權力遊戲》曲終人散多時,前傳《龍之家族》2022年首播亦錄得佳績,首集有1000萬觀衆;第2季周日(16日)播出,錄得780萬觀衆,比上季下跌超過兩成。不過在串流平台Max錄得破紀錄的單日成績。另一方面,《權力遊戲》另一前傳《A Knight of the Seven Kingdoms》已在北愛爾蘭開鏡,並發放了首張照片。