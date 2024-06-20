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娛樂

【娛樂場】《反黑英雄》 陳山聰袁偉豪正邪交鋒展「港式暴力美學」

【明報專訊】鍾澍佳近年重回無綫任「77工作室有限公司」總裁，大展拳腳策劃多個重頭製作，去年任總監製的劇集《香港人在北京》及《新聞女王》，播出後均好評如潮。其他已完成的《反黑英雄》、《法證先鋒6 倖存者的救贖》、《黑色月光》將陸續推出。

橫街窄巷鬧市槍戰連場

率先登場有下周一（24日）的《反黑英雄》，陳山聰、張振朗、袁偉豪、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程和何沛珈等主演。鍾澍佳與《星空下的仁醫》監製方浤酌攜手合作，呈獻「港式暴力美學」。

電影《九龍城寨之圍城》再度掀起港式暴力美學熱潮，《反黑英雄》亦有同樣設計意念，不少動作場面選在充滿港味的橫街窄巷和鬧市拍攝，追逐、槍戰、對打與爆破等場面，極盡所能挑戰劇集質感和電視尺度。劇中不乏警匪正面交鋒、埋身肉搏，槍來彈往等情節，以及黑幫之間出奇不意的惡鬥招數。

預告片「黑白」成員大曬冷

《反黑英雄》預告片可見反枱、混戰、水刑等帶給觀眾官能刺激，「黑白」陣容一次過大曬冷，除帶出正邪對立，以「惡勢力蔓延」及「英雄挺身而出」為題，還有黑吃黑的陰險對決。

飾演無良「西九王」的黃子恆，戴圓框眼鏡配奸笑表情，兇狠又搶焦；袁偉豪飾演的陳祖耀同樣夠勇夠狠，即使在街頭被十多人追斬，仍能用一把開山刀以寡敵眾。

陳山聰朱晨麗大顯身手

袁偉豪繼《刑偵日記》的冷血「綠眼殺手」韋睿傑後，再度挑戰奸角，更全面「升呢」，動作連場之餘，殺人、打劫、販毒壞事做盡，背後暗藏非一般奸角的作惡目的，角色立體具突破。「奸角新血」丘梓謙，演開乖乖仔的他在預告片中拿着彈弓刀目露兇光，給觀眾驚喜。

正義陣容主力有陳山聰飾演的軒神、張頴康演的蘇國威和朱晨麗飾演反黑組督察彭穎琪，當中陳山聰與朱晨麗施盡渾身解數，挑戰各種動作場面。

其中一場正邪交鋒，袁偉豪開車高速行駛，陳山聰為追捕他凌空掹車邊再被揈落地變「滾地葫蘆」。朱晨麗劇中大曬冷傲硬朗一面，除揸槍，其中一幕她將猛男過肩摔撻爆玻璃場口，亦型到爆。

張振朗飾演阿賢，由警隊轉至黑幫陣營，忠奸成謎，與陳山聰及黃子恆均有對立場面。姚子羚首度演江湖大嫂，帶來非一般的動作場面和感情戲。

《反黑英雄》以2019年一單槍擊案做引子，PTU沙展樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒、阿賢和阿燦（林景程飾）巡邏時遇上金舖劫案，4人命運因而被改寫，其中一名悍匪是陳祖耀。

《反黑英雄》

6月24日起 逢星期一至五

晚8時30分無綫播映（暫定）

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