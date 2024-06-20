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娛樂

張曦雯爆男友想結婚 蕭正楠禁黃翠如性感亮相

張曦雯爆外籍男友恨娶老婆 熱衷幕前發展未計劃結婚

【明報專訊】張曦雯、陳煒（煒哥）、黃翠如、蕭正楠、龔嘉欣、徐榮、方力申和黎諾懿等昨日錄影無綫節目《拍檔食堂》（《拍檔廚房》延續篇）。張曦雯自言因廚藝不精，節目中只做廚師助手，幫手拆龍蝦肉、切菜和煲湯，十分手忙腳亂，被廚師鬧切菜肉酸，她不覺尷尬，認為是好機會吸收入廚經驗，「平時很少入廚，因為家傭煮菜很好味，自己又不喜歡洗碗」。

張熱愛工作 未準備組家庭

談到與拍拖7年外籍男友Mark甜蜜拖手行街，被內地遊客「捕獲」，照片在網上瘋傳，張曦雯表示當日是她生日，悉心打扮跟男友出外食飯慶祝，「男友當時都留意到有人影相，我們不介意，平時出街都冇避忌，張相當為我生日留個紀念，都幾好」。有否結婚計劃？34歲張曦雯爆男友想結婚，稱自己未有心理準備結婚生仔，目前熱中幕前發展，主演新劇《廉政行動2024》預算7月初煞科，7月底拍另一部喜劇，扮演特務嬌娃，她很期待，「現實中經常被人笑，今次輪到我搞笑，演特務可以施美人計，著熱褲配黑絲襪騷長腿。」。

蕭恨老婆送簽名球衣

蕭正楠和老婆黃翠如一齊受訪，後者將赴巴黎為奧運節目拍外景，蕭正楠提議炮製零食給老婆隨行醫肚。奧運期間疑有熱浪襲歐洲，問翠如可會穿小背心和比堅尼上陣解暑？蕭正楠邊笑邊插咀反對：「唔好呀！（點解？）算啦！」翠如稱以前到南美拍節目遇過40度高溫天氣，會做足防曬。

問蕭正楠有否拜託同行的方力申照顧翠如？他稱有信心翠如可以反過來照顧方力申，反而要為自己謀福利，笑說：「翠如以前曾送我曼聯球星球衣，希望她今次帶C朗（基斯坦奴朗拿度）簽名球衣給我。」

煒哥跟宣萱相逢恨晚

愛入廚的煒哥開心趁節目學煮法式盆菜，將製成品帶回家給老公品嘗，笑說：「老公話菜式又正、我又正。」她最近於佛山拍攝劇集《巨塔之后》，同時兼顧家庭，中港兩邊跑，「每隔兩三日要回港一次，我在家中很重要，老公有醫術專長，但不擅長煮飯和洗衫，還需要我的愛」。

對於張可頤辭演《巨塔之后》，未能合作，煒哥承認有期待過，現在變跟宣萱合演也很開心，大家年紀相約，由健康、寵物到保養都有話題，大讚宣萱性格開朗，彼此覺得相逢恨晚。李龍基未婚妻王青霞被判刑25個月，曾收對方畫作的煒哥說：「之前在公開場合和私人聚會見過他們，知道她已羈留一陣子，扣假後辛苦多幾個月就出來，有傳信息慰問基哥（李龍基），相信他很堅強，希望順利過度，有情人終成眷屬。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕拍檔食堂 蕭正楠 黃翠如 陳煒（煒哥） 張曦雯

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