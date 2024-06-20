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娛樂

王青霞假文書假申述5罪囚25月 李龍基聞未婚妻刑期嘆氣：等佢出獄結婚

王青霞判囚25個月 李龍基揚言等未婚妻出獄結婚

【明報專訊】73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris），涉在港逾期居留、使用虛假文書及違反逗留條件在港接受僱傭工作等合共7項控罪。上月控辯雙方律師提出認罪協商後，案件昨早於沙田裁判法院續審，裁判官裁定王青霞5項罪成，合共判監25個月。李龍基得知判刑結果後滿面愁容離開法院，對判刑不評論，透露不會為未婚妻提出上訴，激動說會履行承諾等Chris出獄便結婚。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

穿著粉紅色恤衫及牛仔褲的李龍基昨早約8時45分，手持文件袋現身沙田裁判法院，神色凝重的他面對傳媒微笑說早晨，應要求放慢腳步拍照，未有受訪。進庭後，他坐在旁聽席與大律師盧敏儀傾談。王青霞近9時50分現身法庭被告欄內，穿粉紅色上衣襯米白色外套、戴口罩，與未婚夫對望眼泛淚光，李龍基情緒激動掩面哭得滿面通紅，聽審期間一直眉頭深鎖、緊握拳頭，兩度掩嘴落淚。

裁判官稱畢業證書副本難分真假

法庭傳譯員先讀出王青霞各項控罪內容，其中兩罪獲控方撤銷起訴，餘下5項罪名包括違反逗留條件、使用虛假文書、管有虛假文書、向根據或為執行入境條例第II部而合法行事的入境事務主任作出虛假申述、在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作，王青霞逐一表示認罪。

席上裁判官主動要求重看有關被告2019年申請內地優才計劃來港時，遞交的3份航空學校Pacific States Aviation的虛假畢業證書副本，認為表面看副本是難分真假。及後庭上提及王青霞逾期居留期間，曾受僱柯士甸學校任教中文及手工藝科。

持雙程證來港工作 影響港人飯碗

辯方律師代被告求情時，呈上相關案例予法庭，希望以作量刑參考，裁判官回應稱由於案件背景性質不同，而且感王青霞的虛假畢業證書是經過小心策劃，故不考慮辯方提出的案例作量刑起點。裁判官斥責逾期逗留情况十分猖獗，沙田法院以往已處理過不少同類案件，假如政府不去執法，便會吸引更多人持雙程證來港工作及逾期逗留，對香港人飯碗帶來好大影響，法庭會對所有外來的逾期逗留者一視同仁看待。

辯方律師繼續求情，稱呈上由被告未婚夫李龍基的朋友所交的求情信內容，提到被告為人有善心、樂於助人，此時王青霞忍不住落淚。經過近一小時審訊，裁判官最終就王青霞承認的5項罪名，合共判監25個月。

未向王父母交代女兒入獄

宣判後，李龍基深情望向未婚妻，然後與盧敏儀離開法庭，跟律師入房傾談，逗留約10分鐘，代表律師及盧敏儀先行離開。李龍基獨自急步出法院大樓，近20名傳媒一擁而上，他耍手表示不欲受訪。被問王青霞父母是否得知女兒被拘捕，李龍基稱兩老未知情，追問會否向二人交代Chris入獄，李龍基說：「到時先算。」

不打算就判決上訴

問對於王青霞被判刑25個月是否他預料之內？李龍基激動用手掩嘴想喊說：「唔係！」又謂對未婚妻想講的說話，已託律師轉達，承認好心痛。有報道李龍基日前往黃大仙祠上香求神，祈求未婚妻逢凶化吉，如今判刑，他表示會再去拜神，透露不會為王青霞提出上訴，接受刑期。他再次重申會守諾言迎娶王青霞：「一定會，已叫律師向她講，我一定會等她出來，叫她放心。」對於要等未婚妻刑滿，25個月是否很難捱，李龍基再掩嘴嘆氣：「唉！沒有說話要發表。」他之後企定給傳媒拍照後離開。

【案件編號：STCC688/2024】

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相關字詞﹕王青霞（Chris） 李龍基

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