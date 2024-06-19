【開箱】《柏捷頓家族：名門韻事3》 少了八卦人生還有什麽樂趣

角色變同性戀 原著讀者不滿

《柏捷頓家族：名門韻事》以Bridgerton家族為主角，講述19世紀初英國貴族之間的愛情與婚姻，女主人Violet出身名門，惜丈夫早逝，兩人十分恩愛，並篤信以愛情為基礎的婚姻才會美滿。Violet的8名子女的名字以英文字母排輩，佔一半以上屆適婚年齡；首兩季主線分別是長女Daphne與公爵Simon，以及長子Anthony和Kate的婚姻，兩季模式幾乎一樣，主角均由鬥氣、誤會到互相吸引到成為一對。《柏》劇雖以攝政時代英國為背景，但講述喬治三世的王后Charlotte有非裔血統，劇中飾演王室及貴族的演員，也遍及亞非拉不同族裔，Simon和Kate便分別由非裔的利基尚沛治（Rege-Jean Page）及英籍印度女星施蒙妮艾斯利（Simone Ashley）飾演。

來到第3季，「進步」意識不再限於種族，還有角色的傳統形象。過往愛情劇女主角大多貌美苗條，飾演Daphne的菲比丹尼科（Phoebe Dynevor）便很纖瘦，施蒙妮艾斯利則高䠷如名模，但今季飾演Penelope的《北愛爾蘭的少女》妮歌拉葛蘭（Nicola Coughlan），身形矮小圓潤，並非同類戲慣常選用的類型。不過Julia Quinn的原著小說中，Penelope不受重視，在舞會經常坐冷板櫈，並一直暗戀廣受少女歡迎的Colin，未知是否成為選角的考量。劇中講述Penelope和扮演Colin的陸克紐頓（Luke Newton）有連場牀戲，第4集的馬車內交歡未完及第5集兩人長達6分鐘的裸露場面，均成為網絡熱話；同時可理解為何Netflix安排此劇8集分上下兩部播出：粉絲看完第4集兩人互相表白後乾柴烈火，到下半部開播，自然會即時追看兩人往後的發展。

不過有時進步意識也會觸怒原著粉絲；第3季除了Colin與Penelope這一對，Bridgerton家族的Francesca由邂逅到決定嫁給伯爵John也是重要支線，但劇集尾聲John的堂妹Michaela出現，Francesca疑對她一見鍾情，便惹來原著讀者不滿，稱小說裏這角色名叫Michael，在John逝世後會跟Francesca發展。《柏捷頓家族》製作人謝絲布朗尼（Jess Brownell）表示這安排只是跟小說不同的詮釋，她認為書中的Francesca總自覺跟家人及周遭世界格格不入，也是很多同志年輕時的感受。

Whistledown夫人身分揭盅

另外，Whistledown夫人撰寫專欄專爆上流社會的八卦新聞，Charlotte王后一直想搜刮對方真身，並且是過去兩季重要支線；上季已揭露Penelope化名撰文，並遭其好友兼Colin胞妹Eloise揭穿，兩女因而「絕交」。隨着Penelope對Colin由暗戀變成相愛，她Whistledown夫人的真實身分會否被Colin及王后發現，便成為今季的高潮戲。事實上，「被忽視」成為今季主題，編劇亦巧妙地把欠存在感的人，跟躲在陰暗處撰寫或談論八卦連繫起來。Penelope在家中受母親姊妹忽略，在舞會不受男士注意，嫁杏無期；然而她博覽群書，聰慧、觀察力強，透過每期書寫八卦，感受到力量，找到身分認同。其他女性如果透過婚姻建立自信，那麽Penelope除了稿酬之外，又要看又要罵的讀者，也為她提供了力量。

劇集尾聲，Penelope娘家開辦舞會，王后突然到來踢爆她就是Whistledown夫人，這其實都是Penelope的安排，乘機公開坦白的一番話挺有意思，此劇古裝，但好像說給一衆躲在黑暗的鍵盤戰士聽，「一開始我從沒想過有人認真看待我的文章，他們何必認真看待？從來沒有人認真看待我的任何方面。身為無人傾聽的少女，我現在才意識到，這種感覺一定很普遍。我寫下你們的故事，是因為我被你們所吸引，你們的生活是如此開放。寫下你們的故事時，我突然覺得有了生命力，有了力量；在場嘗過那種滋味的人應該能明白，這種感覺會讓人沉迷，但我對那股力量掉以輕心，躲在別人找不到的陰影裏，中傷別人很容易，但我現在明白，公開生活需要極大勇氣，在衆目睽睽之下公開承認自己的弱點。我還知道無論結果如何人總是有價值的。所有人都會說話，都會聊八卦，八卦是資訊，能增進關係，尤其是我們這些被輕視的人而言；但我再也無法隱瞞最重要的資訊：我的身分」。一直想找出Whistledown夫人的王后此時卻說：「少了八卦，人生還有什麽樂趣？」留下一個有趣的註腳。