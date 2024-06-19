明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

抗病紀錄片首映 全場觀眾起立拍掌 Celine Dion感動流淚

【明報專訊】加拿大樂壇天后Celine Dion於2022年12月透露患上僵硬人症候群（簡稱SPS），導致軀幹、肢體肌肉僵硬，被迫取消巡唱，停工專心治療。她把抗病過程拍成紀錄片《I Am: Celine Dion》，將於本月25日在影視串流平台Prime Video上架，前日率先在紐約舉行首映禮，她跟23歲長子Rene-Charles結伴行紅地氈。活動開始前，她先感謝主診醫生、紀錄片導演、家人和粉絲支持，全場觀眾隨即起立鼓掌致意，令她感動落淚。

56歲Celine Dion日前接受美媒訪問，稱2008年已隱約出現SPS病徵，可惜未能對症下藥，只能透過重劑量鎮靜劑煩寧（Valium）以減輕痛苦；直至2020年全球疫情爆發，她在「賭城」拉斯維加斯的駐場表演亦要暫停，不用表演的日子讓她放心減少服藥，並抽出時間拍攝紀錄片《I Am: Celine Dion》，分享自身抗病經歷。

Celine強調紀錄片內容並非聚焦她的演藝事業，而是提醒歌迷「究竟她為何要延遲甚至取消巡唱」，藉此喚起世人關注SPS的影響；正如Celine所說，當她承認患病後，收到大量「認識和不認識我的人」私訊，查詢有關SPS問題，當中部分人會自行上網搜索資料，了解更多病情，「我覺得自己有責任提高世人對SPS的認知」。

《I Am: Celine Dion》前日在紐約舉行首映禮，Celine上台致辭，首先多謝主診醫生Amanda Piquet「把我的恐懼轉化成希望」，同時宣布捐出200萬美元（約1560萬港元）為科羅拉多大學醫學院成立自體免疫神經學基金，並由Piquet擔任首屆主席；然後感謝紀錄片導演Irene。美媒Variety在首映禮前訪問Irene有關拍攝紀錄片的過程，「Celine病情每日在變，有時我以為可以開機拍攝，但她根本不適合上鏡；亦試過她明明抱恙，面對鏡頭反令她感覺變好」。

Celine特別鳴謝家人給予的愛，「假如沒有3名兒子的關愛和支援，我今日不可能站在這裏，多謝Rene-Charles、Nelson和Eddy」，說罷忍不住感觸落淚，長子隨即取來紙巾，讓母親拭淚；她又感謝歌迷長期支持，「謝謝你們成為我人生旅程的一部分，這部電影就像是我送給大家的情書，希望在不久的將來，能夠跟你們再次見面」。說罷全場觀眾起立鼓掌致意，場面感人。

相關字詞﹕紀錄片 僵硬人症候群 Celine Dion

上 / 下一篇新聞