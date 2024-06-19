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娛樂

魏浚笙首演bad boy嗌好玩 邱彥筒愛吊威也腦充血

【明報專訊】女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）推出新單曲《TXT or CALL》，講述一對處於曖昧狀態的男女，男方態度忽冷忽熱，對女仔信息時而回覆，時而不回，搞到對方囉囉攣，刻劃某種戀愛態度。Marf邀請魏浚笙（Jeffrey）任MV男主角，Jeffrey一改陽光男孩形象演「bad boy」角色。

Jeffrey戴唇環 造型野性

Marf與Jeffrey曾合作影品牌硬照，出來效果有趣，感覺有點不夾又有點夾，加上Jeffrey天生麗質，跟歌曲主題好貼切，「本身想搵Jeffrey演斯文男仔，但佢話造型上想有點改變」。

Jeffrey聞言笑說：「Marf說我好適合歌曲主題，似『bad boy』。」首演「bad boy」的Jeffrey戴上唇環，造型野性，大呼好玩：「演『bad boy』形象好爽，feel到個勢投入角色，好新鮮。」

Jeffrey自覺MV中完美演繹「欲拒還迎」，「呢招男仔用係『屈機』，通常女仔都會囉囉攣」。Jeffrey問Marf若跟對象曖昧，會喜歡對方「text or call」？Marf說：「梗係揀call，忽然打畀我，係會有啲緊張，不過我寧願聽到聲最真實。」

Marf除以多個造型在MV亮相，還吊威也倒吊，她最鍾意吊威也，「感覺好正，想吊多幾次，倒吊時腦充血嘅感覺好熱血」。

娛樂組

相關字詞﹕魏浚笙(Jeffrey) TXT or CALL

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