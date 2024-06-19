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娛樂

傳姊弟戀後首同場 方皓玟冼靖峰見面冇尷尬 預告再合作

爆姊弟戀後首同場 方皓玟冼靖峰唔尷尬 唔介意合唱情歌

【明報專訊】44歲方皓玟與26歲冼靖峰早前在無綫音樂節目《J Music》合唱，被指收工後到尖沙嘴撐枱腳食飯，又有網民發現兩人不時在社交網互動而傳緋聞，他們已分別否認。昨日方皓玟與冼靖峰出席籌款節目《明愛暖萬心》記者會，傳姊弟戀後首度同場，二人表示沒有尷尬，透露即將有音樂上的合作，方皓玟表示不介意跟冼靖峰合唱情歌。冼靖峰為早前與LOONG 9隊友出席拍手簽名會遲到逾1小時道歉，解釋可能溝通問題致延誤，預告他們很快再跟粉絲見面。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

方皓玟、冼靖峰、譚輝智和龍婷等昨日出席《明愛暖萬心》記者會，方皓玟與冼靖峰自傳姊弟戀後首次同場，二人稱碰面冇尷尬，還一起受訪，透露將在音樂上合作。問若被安排合唱情歌會否介意？方皓玟說：「可以呀，點解要介意。」她聽到冼靖峰聲沙沙，勸對方多休息。

冼出席見面會後病倒

冼靖峰表示早前出席LOONG 9見面會後患感冒，可能現場環境很焗，加上最近工作忙碌勞累，已雙管齊下看中西醫治療，預告LOONG 9好快再有機會同粉絲見面。

提到LOONG 9早前舉行拍手簽名會遲到1小時被批耍大牌，冼靖峰就事件公開道歉，知道大家久等，不好意思。他解釋：「當日我們12子其實早已到場準備，所有成員被沒收電話睇不到時間，只是跟安排去做，不清楚發生什麼事情，可能是溝通問題而延誤。」

方稱跟陳蕾同樣優秀

方皓玟與周國賢月底合作開騷，冼靖峰稱很想捧場，但當日要開工，希望大家給予支持及鼓勵，知道方皓玟為演出花心機準備。

香港電台周日（23日）舉行《第45屆十大中文金曲》音樂盛典，頒發多個獎項。83名歌手角逐優秀流行歌手大獎，方皓玟與陳蕾未能入圍，方皓玟說：「我覺得陳蕾很優秀，連她都冇份入圍，我都冇，即是我都很優秀。」她正為全新快歌練舞，由於體力消耗大，不時提示自己投入工作也不要忘飲食，笑說：「免被人再講我激瘦，知道自己體重冇得再瘦。」

譚輝智龍婷期待合作

譚輝智跟《中年好聲音》師姐龍婷一同受訪，二人互笠高帽，稱期待合作。譚輝智笑說：「我都不敢撩師姐傾偈，其實有很好嘢想請教師姐，好似如何在台上表現淡定同保養得很好。」

龍婷聞言笑稱譚輝智靚仔又口甜舌滑，透露正為跟「中1生」合作的演唱會排練，除加強跑步運動，也要飲食清淡，「要練3首歌舞，每日練到午夜12點，最近都瘦了，可能服飾騷到少少身材」。龍婷表示有留意譚輝智舞台表演好真摯，逗得大家好開心。譚輝智說：「當是自娛，已盡所能拿出自己所有呈現給觀眾。」

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