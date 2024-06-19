與周國賢演鬧交戲齊爆喊 周家怡自薦唱劇集歌

Candy表示第二次拍劇，相對上次沒太緊張，跟陳安立的感情戲只需手拖手。談到COLLAR成員輪住出個人單曲仍未輪到她。Candy說：「等公司安排，亦想儲多點經驗，現在未到最好時間，等進步一點，到時出一首自己喜歡的歌。」

李炘頤：不與MIRROR成員見面

提到傳MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）女友Christy周旋於男友與江生（AK）之間，更爆AK主動找她傾偈。邱士縉女友Alina稱AK沒找她傾偈，平時不會與MIRROR成員見面，最多跟李駿傑（Jeremy）打牌。可覺得MIRROR另一半不應太高調？她說：「個人選擇啦！我有人群恐懼症，男友叫我盡量不要去人多地方，即使男友開騷，有相熟朋友陪同我才去，一個人基本上不會去。」

記者：林祖傑