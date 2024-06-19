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娛樂

與周國賢演鬧交戲齊爆喊 周家怡自薦唱劇集歌

【明報專訊】周國賢、周家怡、王家晴（Candy）及李炘頤（Alina）等昨日出席ViuTV新劇《無人之境》宣傳活動。周國賢與周家怡演夫妻，難忘去年在40度高溫的車廂內拍攝情緒爆發的鬧交戲，周家怡說：「是我入行以來最長一場鬧交戲，拍完我們要攬攬。」周國賢表示虛脫，兩人都拍到爆喊。拍攝時可有想到離婚不快事？他說：「情緒上是有的。」周家怡多謝周國賢作了一首合唱劇集歌《模棱兩可》給她唱，是向對方自薦，獲讚唱得好，並建議出碟。她不知向歌手發展會否有年齡限制，但沒有唱歌癮，希望下次有機會唱好些。

Candy表示第二次拍劇，相對上次沒太緊張，跟陳安立的感情戲只需手拖手。談到COLLAR成員輪住出個人單曲仍未輪到她。Candy說：「等公司安排，亦想儲多點經驗，現在未到最好時間，等進步一點，到時出一首自己喜歡的歌。」

李炘頤：不與MIRROR成員見面

提到傳MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）女友Christy周旋於男友與江生（AK）之間，更爆AK主動找她傾偈。邱士縉女友Alina稱AK沒找她傾偈，平時不會與MIRROR成員見面，最多跟李駿傑（Jeremy）打牌。可覺得MIRROR另一半不應太高調？她說：「個人選擇啦！我有人群恐懼症，男友叫我盡量不要去人多地方，即使男友開騷，有相熟朋友陪同我才去，一個人基本上不會去。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕無人之境 李炘頤（Alina） 王家晴（Candy） 周家怡 周國賢

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