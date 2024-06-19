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娛樂

做姜濤樹窿呻已讀不回 邱士縉：隊友互補長短不分上下弦

【明報專訊】邱士縉早前在MIRROR演唱會騷肌後變大紅人，由「大表哥」升級「大表波」，他承認做團隊「性感擔當」有壓力，視多年偶像、韓星Rain（鄭智薰）為奮鬥目標，為保持狀態必須管束自己。對於被指可望從MIRROR下弦位置攀升上弦，他表示沒分上下弦，只是外間對團隊的定義，但承認曾自覺沒為團隊帶來價值，現在可以跟隊友互補長短。他與女友李炘頤感情穩定，朝結婚方向進發。性格樂觀的他願意做姜濤的樹窿，但對方經常已讀不回。

記者：林蘊兒

邱士縉（Stanley）在MIRROR演唱會盡騷結實肌肉線條，帶給粉絲驚喜，成為團隊的「性感擔當」。人氣急升，廣告接踵而來，新歌《Drunk In Love》推出後反應不俗，參演ViuTV新劇《島嶼協奏曲》亦安排下月播出。

做「性感擔當」有壓力

Stanley去年推出單曲《來不及》，粉絲等足一年，新單曲《Drunk In Love》終於登場，他說：「出歌前有些掙扎，怕演員和歌手身分混淆，舞台上的我可以呈現性感及成熟一面，私下是勤力、自律及對工作有目標的人，希望有導演或監製看過我演出，會找我演成熟又夠Man的角色」。他近年逐漸展現個人風格，成為MIRROR「性感擔當」，並視多年偶像、韓星Rain為奮鬥目標，「在舞台上看到Rain不止除衫跳舞展示性感，對歌曲及身材管理的執著，就知他處事認真，對得住歌迷和觀眾。『性感擔當』的確令我有壓力，像指明一定要騷肌，其實背後的過程十分痛苦，就像演唱會前接受刻苦訓練，才得到那麼多迴響」。Stanley指本身瘦底及塊面太削不夠肉，期待有機會增肥演出，「平時照食適量的澱粉質和甜品，沒特別忍口，每星期做4至5日運動」。

為團隊帶來價值最重要

近期工作不斷及受關注，有說Stanley可望從MIRROR下弦位置攀升到上弦。他表示沒有分上下弦，只是外間對團隊的定義，好難憑什麼指標去計算受歡迎程度，「以前覺得自己沒有為團帶來價值，可能演戲要時間浸，拍完《野人老師》後，有人發現我原來演戲得喎，就可以讓人知道MIRROR中有成員識做戲。這就可以跟其他隊友互補長短，例如隊中有人搞笑叻、有唱歌叻、有跳舞叻及演戲叻，不需要分上下弦，即使被指上弦也有弱項，我也有叻過他們的地方，總之能為團隊帶來價值才最重要」。

經常騷肌擔心被嫌油膩

提到新歌MV只露少許心口，未算太性感，Stanley笑稱因最驚經理人花姐（黃慧君）嫌油膩，「同花姐衡量過，如果經常露，會變too much，擔心偏向低俗就很難返轉頭。她手上把尺對我比較緊，到舞台演出時就寬鬆些。我當然不覺得自己油膩啦，不過花姐成日講，搞到我也擔心真的跌落陷阱，要小心處理」。

Stanley指新歌構思是借沉醉酒精感覺，比喻當人深陷愛情時不能自拔，也是創作團隊對他的看法，「他們覺得我好似酒，擺得愈耐愈有味道。回想自己的經歷，一開始大家不會覺得Stanley好正，但入行超過5年，味道慢慢浸出來」。他自爆稍有醉意時，鍾意向人說「我好多謝你！」會將平日收藏心底的說話大膽吐露，笑說有可能一邊喊一邊攬着花姐講多謝。

拒效法Tyson Yoshi公開求婚

Stanley與女友李炘頤（Alina）感情穩定，朝結婚方向進發，但不打算借醉求婚，怕女友嫌他不夠認真，亦無意效法Tyson Yoshi（程浚彥）在演唱會公開求婚，反而希望盡量低調，「我學不到Tyson Yoshi親自寫首歌送給女友，而且身為演員，想給觀眾更多幻想空間，讓我塑造不同角色，如果似他有鮮明的惜女友形象，要改變就難，亦絕不會找MIRROR兄弟幫手，因他們一出現，成件事會變得高調。求婚我偏向兩個人開心就算，未必公開，到結婚才講」。他稱結婚時，不會找姜濤擔任兄弟團，因對方是搞屎棍，「好驚結婚當日，反而要去照顧他，大家都知他出現就會變得好高調」。

Stanley承認姜濤某程度上一直依賴他，因對方是缺乏安全感和有少許社恐的人，他能給予對方安全感和化解尷尬，自認是最佳輔導聆聽者，甚至是對方的樹窿，但姜濤經常已讀不回，「除了打波，我很少約姜濤食飯行街，他好宅，在台灣拍劇時經常獨自留房看片或練歌。平時我不會打擾他，但當他不開心或有問題需要找人傾訴，我就做他樹窿，聽完才給意見，不過我每次覆完他信息，他看後多數不回覆，作為朋友，不會要求他一定覆我，以免增加壓力，最緊要幫到他解決問題」。

髮型：Seiko Sin@Hair Culture

化妝：Rainbow Chung@Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Calvin Klein, All Saints, Giuseppe Zanotti

首飾：Messika

造型：PIPA Creative

相關字詞﹕李炘頤（Alina） 邱士縉（Stanley）

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