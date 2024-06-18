明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《黑幫的我成了高中生》 聚焦校園欺凌 避談BL感情

【明報專訊】「韓劇達人」Do姐（鄭裕玲）不單對車銀優、任時元等「男神」寵愛有加，亦是公認BL（Boy's Love的簡稱）劇忠實擁躉，最近她透過電台節目推介韓國串流平台TVING新劇《黑幫的我成了高中生》，故事改編自同名BL小說，由《殭屍校園》尹燦榮與男團Golden Child成員奉宰鉉合演，全劇共8集，截稿前已播出6集，仍未見兩名「小鮮肉」有任何親暱舉動，曖昧程度亦低調含蓄，恐怕好此道者如Do姐要失望而回。

小說改編 靈魂交換常見橋段

《黑幫的我成了高中生》講述黑幫「七星派」47歲大佬金德八（李瑞鎮飾）捨命相救遭受校園欺凌而跳橋自殺的18歲高中生宋理憲（尹燦榮飾），靈魂從此被困在後者肉身。香港觀眾可以透過煲劇平台「黃Viu」收看，明日（19日）將播出最後兩集。

韓劇經常出現「靈魂交換」情節，由《秘密花園》到《哲仁王后》可謂司空見慣，《黑幫的我成了高中生》改編BL小說，原本可為同類作品帶來新鮮感，導演李成澤卻只取故事大綱，大幅刪減同性戀情節，原因未明。新劇上架後，不少網民把它跟振永與朴誠雄合演韓片《大佬上錯身》相提並論，兩者同樣講述高中生與黑幫大佬靈魂互換故事，李成澤強調《黑》劇李瑞鎮遇上車禍後，靈魂單方面進入尹燦榮身體，而非互相交換，因此不存在抄襲。

尹燦榮飾演高中生宋理憲，原是財閥家的私生子，雖然生活無憂，卻從小欠缺父母關懷和照顧，入讀韓松高中後更經常遭同學欺凌，生無可戀之下，終走上絕路。正當從天橋一躍而下，剛好遇上李瑞鎮扮演的黑幫大佬金德八途經此地，他正苦惱應否接任七星派話事人，忽然見到學生跳橋，一向仗義敢言的他毫不考慮自身安全，衝上前伸手接住對方，宋理憲奇蹟獲救，金德八卻遭從後駛至的貨車撞斃。

當宋理憲在醫院醒來，金德八驚覺自己肉身雖已死亡，靈魂卻停留在這名高中生體內，令他震驚又難過。透過對方遺下日記，他猜到其自殺原委，決定為宋理憲平反，先代他向校園惡霸報復，再努力讀書考入大學，好讓他日靈魂互換時，可享受美好人生。同班同學發現宋理憲傷癒後性情大變，但無人深究，只有學生會會長崔世京（奉宰鉉飾）鍥而不捨尋求真相。

根據原著小說，金德八既要保守身分秘密，又要防範崔世京的旁敲側擊，甚至感情上的猛烈「進攻」，令金德八疲於奔命。如先所言，新劇大幅刪減兩名高中生之間的同性戀情，追求BL元素的「腐女」觀眾只能透過二人一起溫習、並肩橫過馬路等細節，自行重組劇情。第6集講述他倆到郊外旅遊，行沙灘、踏單車、買衣服，最後在旅館過夜，雖然未有同牀共枕，但已是全劇最BL的戲分。

韓國BL劇盛行

童星出身的尹燦榮年僅23歲，入行拍戲超過10年，曾獲頒MBC演技大獎最佳童星及APAN Star頒獎禮最佳男新人，在《黑幫的我成了高中生》飾演靈魂交換前後的宋理憲，等同一人分飾兩角，他演來性格分明，尤其是金德八「上身」後變得眼神堅定，語調老成持重，他都拿揑準繩，演來絕不過火。相比之下，男團出身的奉宰鉉演出經驗雖不及拍檔豐富，但去年在《閃亮的西瓜》扮演聽障的跆拳道選手，表現同樣獲讚，新劇扮演表面品學兼優的好學生，回家受到檢察官父親的家暴和虐待，兩種截然不同的心理反應，他亦算表現稱職，至少不會給尹燦榮比下去。

近年韓國BL劇盛行，尤以當地有線頻道和串流平台產量最多，前年在Watcha上架的《語意錯誤》便曾捧紅兩名男主角朴栖含與朴宰燦，因此去年大量推出《非意圖的戀愛談》、《Oh!我的助手大人》、《圍欄外的Happy Ending》等同類韓劇，自是不難理解。《黑幫的我成了高中生》偏偏不湊熱鬧，集中焦點討論校園欺凌、家暴等社會議題，更覺難能可貴，難怪開播之後，網上熱度有增無減。

相關字詞﹕奉宰鉉 尹燦榮 李瑞鎮 黑幫的我成了高中生 開箱

上 / 下一篇新聞