【開箱】《黑幫的我成了高中生》 聚焦校園欺凌 避談BL感情

小說改編 靈魂交換常見橋段

《黑幫的我成了高中生》講述黑幫「七星派」47歲大佬金德八（李瑞鎮飾）捨命相救遭受校園欺凌而跳橋自殺的18歲高中生宋理憲（尹燦榮飾），靈魂從此被困在後者肉身。香港觀眾可以透過煲劇平台「黃Viu」收看，明日（19日）將播出最後兩集。

韓劇經常出現「靈魂交換」情節，由《秘密花園》到《哲仁王后》可謂司空見慣，《黑幫的我成了高中生》改編BL小說，原本可為同類作品帶來新鮮感，導演李成澤卻只取故事大綱，大幅刪減同性戀情節，原因未明。新劇上架後，不少網民把它跟振永與朴誠雄合演韓片《大佬上錯身》相提並論，兩者同樣講述高中生與黑幫大佬靈魂互換故事，李成澤強調《黑》劇李瑞鎮遇上車禍後，靈魂單方面進入尹燦榮身體，而非互相交換，因此不存在抄襲。

尹燦榮飾演高中生宋理憲，原是財閥家的私生子，雖然生活無憂，卻從小欠缺父母關懷和照顧，入讀韓松高中後更經常遭同學欺凌，生無可戀之下，終走上絕路。正當從天橋一躍而下，剛好遇上李瑞鎮扮演的黑幫大佬金德八途經此地，他正苦惱應否接任七星派話事人，忽然見到學生跳橋，一向仗義敢言的他毫不考慮自身安全，衝上前伸手接住對方，宋理憲奇蹟獲救，金德八卻遭從後駛至的貨車撞斃。

當宋理憲在醫院醒來，金德八驚覺自己肉身雖已死亡，靈魂卻停留在這名高中生體內，令他震驚又難過。透過對方遺下日記，他猜到其自殺原委，決定為宋理憲平反，先代他向校園惡霸報復，再努力讀書考入大學，好讓他日靈魂互換時，可享受美好人生。同班同學發現宋理憲傷癒後性情大變，但無人深究，只有學生會會長崔世京（奉宰鉉飾）鍥而不捨尋求真相。

根據原著小說，金德八既要保守身分秘密，又要防範崔世京的旁敲側擊，甚至感情上的猛烈「進攻」，令金德八疲於奔命。如先所言，新劇大幅刪減兩名高中生之間的同性戀情，追求BL元素的「腐女」觀眾只能透過二人一起溫習、並肩橫過馬路等細節，自行重組劇情。第6集講述他倆到郊外旅遊，行沙灘、踏單車、買衣服，最後在旅館過夜，雖然未有同牀共枕，但已是全劇最BL的戲分。

韓國BL劇盛行

童星出身的尹燦榮年僅23歲，入行拍戲超過10年，曾獲頒MBC演技大獎最佳童星及APAN Star頒獎禮最佳男新人，在《黑幫的我成了高中生》飾演靈魂交換前後的宋理憲，等同一人分飾兩角，他演來性格分明，尤其是金德八「上身」後變得眼神堅定，語調老成持重，他都拿揑準繩，演來絕不過火。相比之下，男團出身的奉宰鉉演出經驗雖不及拍檔豐富，但去年在《閃亮的西瓜》扮演聽障的跆拳道選手，表現同樣獲讚，新劇扮演表面品學兼優的好學生，回家受到檢察官父親的家暴和虐待，兩種截然不同的心理反應，他亦算表現稱職，至少不會給尹燦榮比下去。

近年韓國BL劇盛行，尤以當地有線頻道和串流平台產量最多，前年在Watcha上架的《語意錯誤》便曾捧紅兩名男主角朴栖含與朴宰燦，因此去年大量推出《非意圖的戀愛談》、《Oh!我的助手大人》、《圍欄外的Happy Ending》等同類韓劇，自是不難理解。《黑幫的我成了高中生》偏偏不湊熱鬧，集中焦點討論校園欺凌、家暴等社會議題，更覺難能可貴，難怪開播之後，網上熱度有增無減。