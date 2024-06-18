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娛樂

《玩轉腦朋友2》膺最高開畫票房動畫 死侍狼人下月2日上海宣傳

【明報專訊】彼思動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）上周五（14日）在美國上映，當地業界預測首周末3日票房由8200萬上調至1.4億美元，《玩》片亦不負衆望，進帳1.55億美元（約12億港元），不但成為今年當地最佳開畫成績，亦力壓去年的《超級瑪利歐兄弟大電影》，成為美國動畫史上最高開畫票房亞軍，僅次於《超人特工隊2》。另外，《玩》片全球收2.95億美元，則成為全球最高開畫紀錄動畫。

《排球少年》內地稱冠

荷李活今年另一大片將會是下月26日在美國上映的超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），香港映期則提前至7月24日；據報道《死侍與狼人》亦通過內地審批，將會中美同步公映。Marvel的官方微博隨即發文表示，導演桑里維（Shawn Levy）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）將於下月2日到上海與影迷見面，「開啓全球首站宣傳」。

另一方面，根據內地票房網站資料，上周六上映的日本動畫《排球少年!! 垃圾場的決戰》昨日登上票房冠軍，截稿前該片3日累收超過7500萬人民幣。彭于晏主演的《狗陣》同期上映，昨日位列第6，累收1963萬人民幣。

相關字詞﹕美國開畫票房 玩轉腦朋友2 死侍與狼人

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