《玩轉腦朋友2》膺最高開畫票房動畫 死侍狼人下月2日上海宣傳

《排球少年》內地稱冠

荷李活今年另一大片將會是下月26日在美國上映的超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），香港映期則提前至7月24日；據報道《死侍與狼人》亦通過內地審批，將會中美同步公映。Marvel的官方微博隨即發文表示，導演桑里維（Shawn Levy）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）將於下月2日到上海與影迷見面，「開啓全球首站宣傳」。

另一方面，根據內地票房網站資料，上周六上映的日本動畫《排球少年!! 垃圾場的決戰》昨日登上票房冠軍，截稿前該片3日累收超過7500萬人民幣。彭于晏主演的《狗陣》同期上映，昨日位列第6，累收1963萬人民幣。