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娛樂

爆女星飯局細節 歐錦棠曾被邀做牛郎

【明報專訊】歐錦棠日前在其個人YouTube頻道「乜乜棠水舖」，以「做藝人真係要陪食飯？娛樂圈公開的秘密！」為題爆料引熱議。他先爆從圈中朋友獲知的聽聞，稱主角在兩個電視台工作過，選美出身，落選退居幕後，曾擔任照顧佳麗的保母，及後轉到藝員部，「佢揸住雞毛當令箭，對人呼呼喝喝，對一啲冇名氣的藝員，好似鬧狗咁鬧人，一啲情面都唔畀，好侮辱，好多藝員憎到佢死」。

「王婆」簿仔 女星名單附銀碼

歐錦棠稱這個人會帶女星出席老闆飯局，出席者有時會有利市收，有時就只有食一餐，「去到點樣呢？一個女同事坐一個老闆，啲女同事都不知就裏，所謂的老闆個個都客客氣氣，有冇郁手郁腳呢？啲女同事話冇。食完飯佢就會分開啲女仔，話乜公子會車你返去，又叫你跟阿邊個返去，夾硬推人上車，其實係一個信號，食完飯溝通好，有咩我睇唔到，你哋上車傾掂數就係咁。有女同事唔就範，冇下次，甚至乎會鬧佢冇家教」。

歐錦棠形容這個女人是《水滸傳》的「王婆」，是一個「龜婆」。更有同事說見過這個「王婆」有本簿仔，寫上女藝人名字而旁邊有銀碼，有些不會「做」的女藝人也榜上有名，要是有老闆睇中，她先報價再想辦法，這行為對行業聲譽造成很大傷害。

至於歐錦棠的親身經驗，則是被一演員前輩邀當牛郎，當時對方騙說介紹他拍廣告，相約到一間日本料理店跟「老闆」見面，他抵店後只見前輩一人，對方跟他說：「『老闆』一陣先嚟，然後問我有冇聽過『Friday』？我真係唔知，佢解釋畀我聽，話源自台灣，好多男仔返工返一至五，禮拜五晚做牛郎，喺夜店做陪客工作嗰啲就叫『星期五』。」

被「老闆」𥄫到實 嬲爆拍枱走人

前輩不停以厚酬游說他陪客，歐錦棠斷然拒絕，其後「老闆」現身，是一名日本女士，對方的目光沒有離開過自己，後來才恍然大悟，「老闆？你老闆！佢係嚟睇辦，睇吓啱唔啱樣」。歐錦棠隨即拍枱，怒視前輩走人，令在場的二人十分愕然。

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