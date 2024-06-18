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娛樂

姜濤通宵拍劇上機補眠 盧瀚霆避談貼黑圖 稱身體OK

偕姜濤出席巴黎時裝周 盧瀚霆回應全黑圖片：多謝關心

【明報專訊】姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）獲邀出席巴黎時裝周，前晚「姜神」一同現身香港機場。受訪時，Anson Lo被問日前為何上載黑圖，是否跟身體狀况有關，驗身報告結果如何？他不欲多談，只說身體OK，回港後再處理。至於姜濤則連續通宵開工拍港版《無用的謊言》，仍抽時間打籃球，承認好攰，會在機上補眠。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

姜濤和Anson Lo的粉絲「姜糖」和「神徒」曾於機場貴賓通道外因霸位問題發生衝突，事後不再設粉絲等候區。前晚姜濤與Anson Lo赴巴黎出席時裝周，獲安排由離境大堂入閘。

現場秩序良好

據悉公司MakerVille特地向兩派後援會發出通知，稱今次亦不會安排粉絲等候區，籲粉絲不要送機，後援會在專頁知會粉絲，現場未見「姜糖」，但有數十名「神徒」現身機場，與數十名等待送韓團NCT DREAM機的粉絲齊霸靚位，現場秩序良好。

機場方面亦嚴陣以待，架起鐵馬，安排10多名保安維持秩序。一眾「神徒」舉起寫上「等你回家」、「撈撈寵你一世」等字句的牌，靜待Anson Lo出現。

姜濤與Anson Lo分別乘坐七人車到達機場，晚上10時現身離境大堂，姜濤一身牛仔look上陣，Anson Lo穿Deep V冷衫。姜濤面帶笑容心情輕鬆，近日忙於拍港版《無用的謊言》，連續通宵開工，提到前日早上落大雨取消拍外景，他趁空檔打籃球，是否再忙也要打波？姜濤笑說：「係呀，今（前）朝都有打。」他承認好攰，上機再瞓。

姜濤冇跟爸爸慶祝父親節

談到前晚父親節，姜濤表示未有時間跟父親吃晚飯慶祝，Anson Lo則稱已和家人打邊爐慶祝，提到早前透露身體健康有問題，日前他在個人社交平台上載黑圖，令「神徒」十分擔心，追問他身體狀况和驗身報告是否有結果？Anson Lo說：「已收到報告，OK嘅，回港後會再處理。」

Anson Lo多謝大家關心

至於為何貼黑圖？Anson Lo搖頭苦笑道：「冇事，多謝大家關心。」過往他搭長途機特別好胃口，會很雀躍說想要食幾多餐飛機餐，前晚被問打算吃多少個飛機餐？他說：「正常。」

姜濤和Anson Lo由保安護送離境，隨即在社交平台上載新相，貼出他們在機場外圍拍的服裝品牌宣傳照。候機時，二人齊齊醫肚，上機後姜濤自拍，留言：「洗完澡真的爽。」至於Anson Lo抵巴黎後，貼戴cap帽與口罩自拍照向「神徒」報平安。

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相關字詞﹕盧瀚霆（Anson Lo） 姜濤

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