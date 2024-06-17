伙許秋怡李國祥廣州開騷 劉小慧相隔27年重踏舞台壓力大

劉稱最緊要自high 懶理票房

劉小慧透露今次是自婚後相隔27年再踏舞台，承認很大壓力，因是李國祥公司邀請才答應，「感覺就是『淆底』，因為好耐冇唱歌，覺得自己唱歌唔係好掂，如果掂就不會那麼早嫁人，不過早前去雲南西雙版納旅行，發覺很多人不懂廣東話卻聽1990年代的廣東歌，在西安更聽到有些20幾歲後生仔聽我的歌，真的好開心，令我打了支強心針」。她表示跟許秋怡和李國祥以前不同唱片公司，一直未有機會同台獻唱，笑言：「今次最緊要我們high咗先，就算冇人買飛也不緊要。」

許秋怡期待過跳舞癮

許秋怡稱在演唱會又跳又唱，直認恨了很久，十分期待過跳舞癮。談到她長期受坐骨神經痛困擾，曾行路也有問題，怎樣跳唱？她說：「以前為工作長期舟車勞頓，坐姿不好而有此痛症，可以服止痛藥頂住，其實醫生話可以做手術，但有一半機會手術失敗會癱」。許秋怡笑稱有時苦中作樂講吓笑都幾開心，曾和丈夫說將來老了要對方幫手推輪椅，「老公話會推我落屋企附近個湖，要表明我一定不會做傻事，有事一定佢做的」。李國祥表示為今次開騷特地創作了一首新歌，「歌名叫《哼哼這首歌》，歌詞很簡單，講朋友和音樂聚埋一齊，就是咁簡單」。他表示公司主要負責搞內地騷，正物色唱得之人到內地開騷。

記者：林祖傑