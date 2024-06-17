稱暈倒被枕邊人漠視 遭網民圍插 歐倩怡稱前夫「當時係驚」

為郭晉安冷漠反應解畫

網民對歐倩怡的訪問反應兩極，有支持她展新生活，也有人斥她炫耀學歷。由於網台節目關閉了留言功能，不少網民在歐倩怡的社交平台留言，有人質疑她呼吸困難兼失禁時枕邊人的冷漠反應，歐倩怡回應網民，為前夫郭晉安講好說話：「佢當時係驚，唔知發生咩事……我真係斷片式暈咗，發生咩事都唔知……太驚啦，畀着我都會驚，唔知應該點做。」

有網民稱歐倩怡說話浮誇，只是一面之詞，又對她曬學歷反感，「讀這麼多年書，學位也拿了幾個，但倒沒有提升個人修養及氣質？」亦有責她忘本，問她婚後進修的學費何來？歐倩怡回覆：「係呀，我有好好多謝佢（郭晉安）。感情事係咁，無得計嘅。大家依然係屋企人。多謝你支持啊。」亦有網民留言：「多謝你放過郭晉安，地球又多一個筍盤。」歐倩怡留言：「係呀，佢好好的。」對於歐倩怡的回覆，有人讚她大方兼EQ高。

至於郭晉安近日忙於拍無綫劇《金式森林》，不時在社交網貼工作照，日前在抖音上載深圳一日遊短片，他跟經理人搭地鐵，表現輕鬆，還在車廂擺甫士影相。

娛樂組